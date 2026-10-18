पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि जब तक नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा को इंसाफ नहीं मिल जाता, वे सिर्फ काले रंग की पगड़ी ही पहनेंगे। केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को कहा कि उनका यह कदम राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है।

ढिल्लों ने लोगों से आम आदमी पार्टी सरकार के विरोध में काली पगड़ी व काले दुपट्टे पहनकर और काले झंडे लेकर शामिल होने की अपील की।

ढिल्लों ने कहा, “यह काली पगड़ी महज एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। पंजाब के युवाओं को नशे से बचाने के लिए जंग लड़ रहे हमारे बहादुर परविंदर सिंह झोटा की हत्या केवल एक युवक की क्षति नहीं है, यह पंजाब की कानून-व्यवस्था पर बड़ा आघात है।”

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, “झोटा को न्याय दिलाने के लिए आज से मैंने खुद काली पगड़ी बांधी है और इस निकम्मी आप सरकार के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की है।” ढिल्लों ने कहा कि बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और अपना विरोध जारी रखेगी। ढिल्लों ने शनिवार को मानसा का दौरा किया था।

दुकानदार ने कर दी थी झोटा की हत्या

परविंदर सिंह झोटा की बीते मंगलवार को मानसा बाजार में दवा की एक दुकान के भीतर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, झोटा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को नशीली दवाएं बेचने को लेकर दुकानदार अश्वनी कुमार से सवाल किया था। इसके बाद अश्वनी कुमार ने झोटा पर गोली चला दी थी।

इस घटना के बाद पंजाब में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। झोटा की हत्या के विरोध में 15 अक्टूबर को ‘पंजाब बंद’ का राज्यभर में व्यापक असर देखने को मिला था। झोटा के परिवार ने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, अकाली दल वारिस पंजाब दे, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों तथा राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों के समर्थन से ‘पंजाब बंद’ का आह्वान किया था।

10 नवंबर से यात्रा शुरू करेगा अकाली दल

उधर, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने कहा है कि वह पंजाब में नशे के खिलाफ पूरे राज्य में यात्रा निकालेगा। यात्रा की शुरुआत 10 नवंबर को तलवंडी साबो स्थित श्री दमदमा साहिब से होगी। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में निकाली जाने वाली यह यात्रा तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण के तहत 10 से 22 नवंबर तक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का दूसरा चरण श्री आनंदपुर साहिब और तीसरा चरण श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होगा।

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पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले आरोपी केमिस्ट को बुधवार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, भीड़ ने बुलडोजर लाकर उसके मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया और फिर उसमें आग लगा दी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।