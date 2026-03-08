Punjab Budget 2026: पंजाब सरकार ने शनिवार को पंजाब विधानसभा में बजट 2026-27 पेश करते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस पहल का अनावरण किया और राज्य भर की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए।
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और घरेलू निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है।
कौन-कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन
पंजाब में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकेंगी। कुछ कैटेगरी की महिलाएं मासिक वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी। इनमें महिला सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी, आयकरदाता और वर्तमान और पूर्व विधायक एवं सांसद शामिल हैं।
चीमा ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना
विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाते हुए चीमा ने कहा कि कई राज्यों ने इसी तरह की योजनाओं की घोषणा करने का ‘जुमला’ शुरू कर दिया है, लेकिन वे इसे केवल महिलाओं के एक छोटे से वर्ग तक ही सीमित रखते हैं, उन ज्यादातर महिलाओं की अनदेखी करते हैं जो अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं।
उन्होंने राज्य का नाम लिए बिना कहा, “उदाहरण के लिए, हमारे पड़ोसी राज्यों में से एक ने इसी तरह की योजना की घोषणा की, लेकिन इसे केवल 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक सीमित कर दिया, जिससे सभी वयस्क महिलाओं में से केवल 20 प्रतिशत ही कवर हो पाईं।” लेकिन पंजाब इस तरह के जुमले नहीं करेगा।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की 20 प्रतिशत महिलाओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि पंजाब की सभी महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए हमने यह सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बनने का फैसला किया है कि सभी वयस्क महिलाएं इस योजना के दायरे में आएं।” चीमा ने आगे कहा, “तो चाहे वह कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी हो जिसे अतिरिक्त किताबों की जरूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही बेटी हो जिसे कोचिंग की जरूरत हो या कोई महिला हो जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती हो या कोई दादी हो जो अपनी पोती के लिए नया खिलौना खरीदना चाहती हो, अब उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके बड़े भाई, उनके बेटे भगवंत सिंह मान हर महीने उनके बैंक खाते में 1,000 से 1,500 रुपये जमा करेंगे।”
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को ‘मेरी रसोई’ योजना शुरु करने की घोषणा की। राज्य सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड 40 लाख परिवारों को जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। सरकार की आटा-दाल योजना के लाभार्थियों को चाय पत्ती, चीनी, सरसों का तेल, हल्दी और नमक मुफ्त मिलेंगे। पढ़ें पूरी खबर…