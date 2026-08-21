Punjab Bandh: लंबे समय की सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर 21 अगस्त 2026 को कौमी इंसाफ मोर्चा ने पंजाब बंद का ऐलान किया। इस मुद्दे जत्थेदार जगतार सिंह हावारा कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि सजा पूरी होने वालों को रिहाई नहीं मिल रही लेकिन आसाराम ने राम रहीम को पैरोल मिल जाती है।

दरअसल, पंजाब शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बुलाए गए इस बंद के दौरान अमृतसर समेत राज्य के कई हिस्सों में दुकानें और मुख्य बाजार पूरी तरह बंद रही। पूरे राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण बताई गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

अमृतसर में सबसे ज्यादा असर

पंजाब बंद का सबसे ज्यादा असर धार्मिक नगरी अमृतसर में देखने को मिला है। विभिन्न सिख जत्थेबंदियों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना पूरा समर्थन दिया। जत्थेदार जगतार सिंह हावारा कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर बलजिंदर सिंह ने कहा, “यह मामला ‘बंदी सिंहों’ से जुड़ा है, जो सजा पूरी करने के बाद भी जेलों में बंद हैं। अमृतसर का मुख्य बाजार आज पूरी तरह बंद है और लोगों में किसी तरह का डर नहीं है।

बंदी सिखों को रिहा करो, सजा पूरी हो चुकी है उन्हें रिहा करो। — Amrit Bhinder (@amrit_bhinder) August 21, 2026

बलजिंदर सिंह ने कहा, “लोग इस मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। गुरमीत राम रहीम और आसाराम बापू को बार-बार पैरोल दी जाती है, लेकिन ‘बंदी सिंहों’ को सजा पूरी होने के बाद भी न तो जमानत मिलती है और न ही रिहा किया जाता है।”

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

प्रदर्शन के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का कहना है कि वह पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अमृतसर के एडीसीपी (ADCP) हरपाल सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, “यहां सभी प्रमुख बाजार बंद हैं। एहतियात के तौर पर अमृतसर के सभी संवेदनशील और प्रमुख इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और सभी जत्थेबंदियों ने इस बंद का शांतिपूर्ण समर्थन किया है।”

#WATCH | Chandigarh | Security has been heightened at the Chandigarh-Mohali (Punjab) border as Qaumi Insaaf Morcha has called for a 'bandh' from 7 am to 2 pm (shutdown) across Punjab today, over their demand for the release of Sikh prisoners. pic.twitter.com/e6DxPKQXf9 — ANI (@ANI) August 21, 2026

मोहाली और चंडीगढ़ का कैसा है हाल?

पंजाब बंद के आह्वान को देखते हुए चंडीगढ़-पंजाब और चंडीगढ़-मोहाली सीमाओं पर पुलिस ने नाकेबंदी मजबूत कर दी। अंतरराज्यीय आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए मोहाली पुलिस के एसपी (SP) सौरव जिंदल ने कहा, “फिलहाल स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है।”

वहीं चंडीगढ़-ज़िराकपुर सीमा पर स्थिति का जायजा लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया, “चंडीगढ़-पंजाब सीमा पर स्थिति सामान्य है। कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।”

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