पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने संदिग्ध जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पठानकोट के रहने वाले बलजीत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। बलजीत सिंह पर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई।

पुलिस ने बताया कि पंजाब में चक्क धारीवाल गांव के निवासी बलजीत सिंह उर्फ ​​बिट्टू ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पठानकोट-जम्मू खंड पर एक पुल के पास एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। ऐसा करने के पीछे बलजीत सिंह का मकसद सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों पर नजर रखना था।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि निगरानी का डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पाकिस्तान और विदेशों में तैनात पुलिसकर्मियों को भेजा गया था।

दुबई से मिल रहे थे बलजीत सिंह को निर्देश

पूछताछ के दौरान बलजीत सिंह ने स्वीकार किया कि उसने जनवरी में सुजानपुर के पास राजमार्ग पर एक दुकान में इंटरनेट पर आधारित सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इसके अलावा वह दुबई में एक अज्ञात शख्स से दिशा-निर्देश भी प्राप्त कर रहा था। बलजीत सिंह को 40,000 रुपये दिए गए थे। उसके पास से एक सीसीटीवी कैमरा और एक इंटरनेट वाईफाई राउटर बरामद किया गया।

पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब उन्हें पठानकोट-जम्मू इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली। इसके बाद सुजानपुर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बलजीत सिंह के अलावा, विक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्का, बलविंदर सिंह उर्फ ​​विक्की और तरनप्रीत सिंह उर्फ ​​तनु के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी आपराधिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल थे। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। इस नेटवर्क के सीमा पार संबंधों का पता लगाने और जासूसी के पीछे की फंडिंग का स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

दो जासूसी मॉड्यूल का किया था भंडाफोड़

पंजाब पुलिस ने पिछले महीने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के द्वारा समर्थित दो जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। मॉड्यूल में शामिल लोग संवेदनशील सैन्य ठिकानों की लाइव फीड पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहे थे और इसके लिए चीन में बनाए गए उच्च तकनीक वाले सौर ऊर्जा से चलने वाले सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर रहे थे।

जालंधर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था जिसमें एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। उससे चीन में बना सीसीटीवी कैमरा और 4जी कनेक्टिविटी वाली यूएसबी-कनेक्टेड सोलर प्लेट बरामद की गई।

कपूरथला पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में दूसरे मॉड्यूल को ध्वस्त किया था। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और चार मोबाइल फोन, सिम आधारित सीसीटीवी कैमरा और एक वाईफाई सेट बरामद किया गया था।

सिसोदिया और पंजाब के मंत्री का तगड़ा झगड़ा

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर थे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया और पंजाब सरकार में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के बीच तीखी बहस की खबर सामने आई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।