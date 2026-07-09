दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज से उम्मीद थी कि यह पंजाब के मुश्किल अतीत पर एक फिल्म होगी। हालांकि अब यह राज्य में 2027 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले नए राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। इस फिल्म ने अलगाववादी उग्रवाद की राजनीति को चुनावी चर्चा में वापस ला दिया है। हर पार्टी यह पक्का करने पर मजबूर हो गई है कि फिल्म से जुड़ी यादें उसके पक्ष में काम करें।

हालांकि पंजाब में किसी भी पार्टी ने फिल्म का विरोध नहीं किया है। ये फिल्म 2022 में पूरी होने के बाद से सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई थी और हाल ही में हटाए जाने से पहले 48 घंटे के लिए एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थी। कई राजनीतिक नेताओं ने फिल्म पर अपने सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरती है।

राजनीतिक दलों के सामने मुश्किल चुनौती

सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) से लेकर विपक्षी कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और BJP तक, हर पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि बहस फिल्म से आगे बढ़कर इसके आसपास की राजनीति की ओर बढ़ रही है। इस विवाद ने कई सिख परिवारों की दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं। साथ ही ऐसे समय में एक नया राजनीतिक मंथन भी शुरू कर दिया है जब पार्टियां विधानसभा चुनावों के लिए अपनी बातें तय करना शुरू कर रही हैं।

फिल्म ने पंजाब में बनाया इमोशनल माहौल

खालिस्तान उग्रवाद का दौर और बेगुनाह सिख युवाओं के कथित नकली एनकाउंटर पर आधारित इस फिल्म ने पंजाब में एक इमोशनल माहौल बना दिया है। Zee5 OTT प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद इस पर आरोप-प्रत्यारोप लगे और इसे वापस लाने की मांग की गई। जहां बहस पंजाब के इतिहास के एक दर्दनाक चैप्टर पर केंद्रित है, वहीं राजनीतिक पार्टियां चुपचाप अपने चुनावी हिसाब-किताब कर रही हैं।

AAP ने साधा निशाना

सत्तारूढ़ AAP के लिए यह फिल्म कांग्रेस और अकाली दल दोनों पर निशाना साधने का एक और मौका बन गई है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फिल्म ने दोनों पार्टियों को एक्सपोज कर दिया है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “कांग्रेस इतने सारे बेगुनाह युवाओं को खत्म करने के पीछे थी। SAD और BJP पंजाब में कई बार सत्ता में आए। उन्होंने सिर्फ उन पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन दिया जो बेगुनाह युवाओं की बेरहमी से हत्या के लिए जिम्मेदार थे। वे जवाबदेह हैं। पंजाब के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। यह पंजाब के युवाओं का नरसंहार था।”

इस बीच अकालियों ने फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से आगे ले जाने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की कि SAD पंजाब के गांवों में सतलुज की स्क्रीनिंग करेगी। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां कांग्रेस शासन के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में जानें और पंजाब के इतिहास के उस अध्याय को भुलाने नहीं देगी।

SAD का क्या कहना?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पंजाब में पंथिक जगह अब सिर्फ SAD के कब्जे में नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब ने दो ऐसे सांसद चुने जो कट्टर सिख राजनीति से जुड़े थे। इनमें खडूर साहिब के सांसद और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के चीफ अमृतपाल सिंह शामिल हैं, जिन्होंने डिब्रूगढ़ जेल से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा था। इसके अलावा फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी चुनाव लड़े थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक के बेटे हैं। तब से वारिस पंजाब दे ने अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है।

एक वरिष्ठ अकाली नेता ने कहा, “इस रिलीज से कांग्रेस को नुकसान होगा। इससे वारिस पंजाब डे ग्रुप को कुछ इलाकों में मदद मिल सकती है, लेकिन बड़ी पिक्चर में यह अकाली दल की मदद करेगा, जो एक पंथिक पार्टी है। कांग्रेस के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट अकाली दल को खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद करेगा।”

क्या कांग्रेस मुश्किल में है?

कांग्रेस ने अपने जवाब में सबसे ज़्यादा सावधानी बरती है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है और इसे देखने के बाद ही कोई कमेंट करेंगे। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर फिल्म सच्चाई पर आधारित है तो इसे बैन नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, कांग्रेस के अंदर यह माना जा रहा है कि इस मुद्दे ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं उस समय की हैं जब पंजाब में कांग्रेस की सरकारें थीं। जबकि कुछ नेताओं ने कहा कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और यह मुद्दा समय के साथ फीका पड़ सकता है। वहीं दूसरों ने माना कि इस विषय का इमोशनल नेचर इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन बनाता है। कांग्रेस के एक नेता ने स्वर्गीय बेअंत सिंह का ज़िक्र करते हुए कहा, “क्या आप एक ऐसे सीएम की हत्या को सही ठहरा सकते हैं जिसे राज्य से मिलिटेंसी को खत्म करने का क्रेडिट दिया जाता है?” बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक अपनी हत्या तक पंजाब के सीएम थे।

बीजेपी ने क्या कहा?

कुछ नेताओं ने फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए केंद्र को जोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा, “OTT प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने का फैसला प्लेटफॉर्म का है, केंद्र का नहीं।”

इस विवाद ने पंजाब में राजनीतिक बातचीत को और बढ़ा दिया है। कुछ ही दिन पहले AAP सरकार महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक मदद स्कीम की अपनी घोषणा के इर्द-गिर्द एक कहानी बनाने की कोशिश कर रही थी। लगभग उसी समय, एक विवादित वीडियो पर अकाल तख्त द्वारा CM भगवंत मान की आलोचना ने सरकार को बचाव की मुद्रा में ला दिया था। सतलुज पर बहस ने फिलहाल दोनों मुद्दों को पीछे धकेल दिया है।

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि पार्टी पंजाब के हर गांव में फिल्म ‘ सतलुज’ का प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को कांग्रेस शासन के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों के बारे में बताना है। पढ़ें पूरी खबर