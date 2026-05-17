पांच मई को अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों को लेकर आप और बीजेपी में जुबानी जंग जो शुरू हुई थी वह अब सड़कों तक आ गई है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें देखने को मिल रही हैं। 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब में 26 मई को आठ नगर निगमों और 105 नगर परिषदों के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में AAP और BJP दोनों ही 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी-अपनी रणनीति अभी से तैयार करने में जुट गए हैं।

सोमवार को तरन-तारन, बटाला और जीरकपुर में भाजपा के कार्यालयों पर कथित हमले और लुधियाना में भाजपा नेताओं पर काली स्याही फेंके गए, जिसने इस टकराव को एक नया मोड़ दे दिया।

तरन-तारन में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़

सबसे बड़ी घटना तरन-तारन में हुई, जहां कथित तौर पर करीब 15-20 लोगों ने दोपहर 3 बजे के आसपास बाईपास स्थित भाजपा कार्यालय को निशाना बनाया और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए और वहां रखे फर्नीचर व खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन भाजपा ने इस घटना को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि यह हमले एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने इस घटना की तुलना पश्चिम बंगाल में टीएमसी की पूर्व सरकार में हुई राजनीतिक हिंसा से कर डाली।

सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया, “इन हमलों के पीछे सत्ताधारी पार्टी आप का हाथ है और वह पंजाब में वैसी ही स्थिति बनाने की कोशिश कर रही, जैसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में थी।”

भगवंत मान ने लगाए थे भाजपा पर आरोप

भाजपा के लिए यह घटनाएं कोई गड़बड़ियां नहीं हैं बल्कि उस बढ़ते राजनीतिक वैमनस्य के माहौल का हिस्सा हैं जिसे वह पंजाब में तब से देख रही है, जब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पांच मई को जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय और अमृतसर में सेना मुख्यालय के बाहर हुए धमाकों के पीछे भाजपा के हाथ होने का आरोप लगाया था।

भगवंत मान ने 6 मई को कहा था, यह पंजाब चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी है, बंगाल के बाद वे कह रहे थे कि अगली बारी पंजाब की है, इसलिए वे जहां भी जाते हैं, ऐसी घटनाएं होनी तय हैं। हालांकि पंजाब पुलिस ने इन घटनाओं के पीछे आईएसआई के होने का शक जताया था।

इस बयान ने पंजाब में राजनीतिक चर्चा का रुख तेजी से बदल दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भगवंत माम को एक कानूनी नोटिस भेजा, जबकि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और यह बढ़ रही है।

हाथापाई का कई जिलों में सिलसिला

रविवार को आप कार्यकर्ताओं की ओर ईडी द्वारा पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में बुलाए गए प्रदर्शनों के कारण कई जगहों पर झड़पें हुईं। शहीद भगत सिंह नगर जिले में बंगा के विधायक सुखविंदर सुखी ने कथित तौर पर भाजपा के एक जिला अध्यक्ष के साथ भाजपा कार्यालय में हाथापाई की। लुधियाना में आप और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों में भाजपा का एक कार्यकर्ता घायल हो गया।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी एस.आर.लाधर ने आरोप लगाया कि 14 मई को मोहाली नगर निगम चुनावों में अपने बेटे गौतम गिरीश के लिए प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया।

आप पंजाब में भाजपा को राजनीतिक रूप से अपने काम की विरोधी पार्टी मानती है क्योंकि 2020-21 के किसान आंदोलन में पंजाब के ग्रामीण किसानों के बीच गहरी नाराजगी व्याप्त हो गई थी।

लोगों को कृषि कानून का डर दिखाया

12 मई को लुधियाना के समराला में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, भाजपा से सावधान रहें। यह चुनावों से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करके वोटरों को बांटने पर फलती-फूलती है। साथ ही चेताया कि अगर पंजाब में भाजपा की सरकार आई तो वह फिर कृषि कानूनों को लागू कर देगी। उन्होंने भाजपा पर चंडीगढ़ और सतलुज-यमुना लिंक नहर से लेकर ग्रामीण विकास कोष और सीमावर्ती इलाकों के आवंटन जैसे मुद्दों पर पंजाब विरोधी मानसिकता रखने का भी आरोप लगाया।

एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, “2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वही स्थिति बन रही है लेकिन इस बार सीधा टकराव आम जनता के बजाय भाजपा और आप कार्यकर्ताओं के बीच है।”

इधर पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इन दोनों पार्टियों पर “पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खेल खेलने” का आरोप लगाया।

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देश के कई राज्यों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी SIR प्रक्रिया के दौरान राज्य के किसी भी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटने नहीं देगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी खास राजनीतिक दल के फायदे के लिए “फर्जी वोट” जोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें