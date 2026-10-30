पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को बताया कि आम आदमी पार्टी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। भगवंत मान ने यह ऐलान पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया से चर्चा के बाद किया।

न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा और राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए। भगवंत मान ने कहा कि मीटिंग के बाद प्रत्याशियों की सूची पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को भेज दी गई है और PAC से बातचीत के बात यह शनिवार को जारी कर दी जाएगी।