पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे एक बार फिर आगामी पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा में है। वारिस पंजाब दे पार्टी के प्रवक्ता मनप्रीत अयाली ने भाजपा के साथ पंजाब 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर विराम लगा दिया है।

साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के फैसले पर संगत का अंतिम फैसला होगा। उन्होंने भाजपा के साथ चुनाव लड़ने की अटकलों पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल इस तरह की व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं उठता।

गांवों में वोट नहीं मिलेंगे- मनप्रीत अयाली

मनप्रीत अयाली ने कहा, “अगर ऐसा होता है तो वारिस पंजाब दे को गांवों में वोट नहीं मिलेंगे।” आगे प्रवक्ता ने कहा, पार्टी का मुख्य वोटर पर ग्रामीण आबादी और युवा हैं। ऐसे में राजनीतिक निर्णय सिख समुदाय की भावनाओं और विचारधारा के मुताबिक लिए जाएंगे।

मनप्रीत अयाली ने कहा, “हमारी ताकत ग्रामीण आबादी के युवा हैं, जो अमृतपाल सिंह भाई को फॉलो करते हैं। ग्रामीण पंजाब भाजपा विरोधी हैं। ऐसे में वारिस पंजाब दे ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेगी जिससे संगत या पंथ विचारधारा रखने वालों को ठेस पहुंचे। हम संगत के निर्देशों का पालन करेंगे।”

मुख्य एजेंडा सत्ता में आना नहीं- प्रवक्ता

आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी की मुख्य एजेंडा सत्ता में आना नहीं है। उन्होंने कहा, “पार्टी का मकसद सिख संगत की आवाज, उनकी भावनाओं और विचारधारा को बुलंद करना है और उनकी तरक्की के लिए काम करना है।”

प्रवक्ता ने ग्रामीण पंजाब के कुछ वर्गों और भाजपा के बीच मौजूद गहर मतभेदों के बारे में भी बात की। उन्होंने किसानों के मुद्दे,सिख से जुड़े अन्य मामले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने इन परेशानियों का समाधान नहीं किया है।

‘आसानी से दूर नहीं किया जा सकता भाजपा के प्रति नाराजगी’

उन्होंने कहा, “ग्रामीण पंजाब में भाजपा के प्रति भरोसे की समस्या इतनी गहरी है कि इसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता।” विधानसभा चुनावों के बाद गठबंधन की संभावना पर मनप्रीत अयाली ने कहा कि यह फैसला एक बार फिर पार्टी के संभावनाओं पर निर्भर करेगा।

उन्होंने कहा, “पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना बनती है, तो वह फैसला भी मतदाता ही लेंगे- वारिस पंजाब दे की संगत।”

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100 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ पंजाब BJP शुक्रवार से 13 दिवसीय ‘नशा मुक्त यात्रा’ शुरू करने जा रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपनी नशा विरोधी मुहिम को पूरे राज्य में राजनीतिक अभियान के तौर पर ले जाने की तैयारी में है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें