Punjab: सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, ‘मीडिया सेंसरशिप’ पर पत्रकारों की बड़ी सभा करने जा रहे अकाल तख्त जत्थेदार

एलायंस ऑफ सिख ऑर्गनाइजेशन के सुखदेव सिंह फगवाड़ा इस सभा की मेजबानी में अकाल तख्त जत्थेदार की सहायता कर रहे हैं।

अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह (Source- Indian Express)

पंजाब में सुरक्षा एजेंसियां ​​​​हाई अलर्ट पर हैं। दरअसल, तलवंडी साबो में तख्त दमदमा साहिब शुक्रवार (7 अप्रैल) को अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पत्रकारों की पहली बड़ी सभा करने जा रहा है। यह सभा मीडिया सेंसरशिप और फेक न्यूज के खिलाफ होगी। ‘वारिस पंजाब दे’ पर कार्रवाई के चलते अकाल तख्त की सभा अकाल तख्त का यह कदम 18 मार्च को वारिस पंजाब दे संगठन पर हालिया कार्रवाई के बाद आया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में कुछ मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों पर सेंसरशिप के आरोप लगे हैं। एलायंस ऑफ सिख ऑर्गनाइजेशन (ASO) के सुखदेव सिंह फगवाड़ा, जो इस सभा की मेजबानी में अकाल तख्त जत्थेदार की सहायता कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कई पत्रकारों ने उनके घरों पर छापे मारे जाने और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने की सूचना दी है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई से स्वतंत्र पत्रकार विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। सभा क्षेत्र में फेक न्यूज और हेट स्पीच के मुद्दे को भी संबोधित करेगी जत्थेदार ने 18 मार्च से फरार चल रहे वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के वीडियो संदेश में उनसे 14 अप्रैल 2023 को बैसाखी के अवसर पर सरबत खालसा बुलाने का आग्रह करने के तुरंत बाद सभा बुलाई थी। यह सभा क्षेत्र में फेक न्यूज और हेट स्पीच के मुद्दे को भी संबोधित करेगी। SGPC ने आरोप लगाया है कि कई सिख प्रथाओं को राष्ट्रीय मीडिया में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे समुदायों के बीच गलतफहमी और तनाव पैदा हो गया है। पत्रकारों के जमावड़े से इन मुद्दों से निपटने और भविष्य में जिम्मेदार रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की उम्मीद है। हालांकि पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं लेकिन सूत्रों ने बताया कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करने के लिए किसी भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे का इस्तेमाल कर सकता है, खासकर पंजाब के तीन तख्तों में से एक का। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram