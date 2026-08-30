पंजाब के फिरोजपुर जिले में शनिवार देर शाम एक आम आदमी पार्टी (AAP) नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में AAP नेता गुरप्रीत सिंह गोपी की मौत हो गई, जबकि पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता हरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना फिरोजपुर के ममदोट इलाके में हुई।

गुरप्रीत सिंह गोपी और हरप्रीत सिंह ममदोट रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक कार में सवार अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर उन पर गोलियां चला दीं। ममदोट नगर पंचायत के नए चुने गए अध्यक्ष विक्की मैनी दो अन्य लोगों के साथ एक अलग कार में जा रहे थे और मौके पर मौजूद थे।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

फिरोजपुर SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि यह घटना चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश से जुड़ी है। पुलिस अधिकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह गोपी और हरप्रीत को गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गोपी की रास्ते में मौत हो गई, जबकि हरप्रीत का फिरोजपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिद्धू ने कहा, “हरप्रीत ने अपना बयान दिया है और उसके आधार पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है।” पुलिस ने कथित हमलावर की पहचान कर ली है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड माना जा रहा है। हालांकि उसकी पहचान अभी बताई जानी बाकी है। SSP ने कहा कि पुलिस टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं।

नगर निकाय चुनाव से शुरू हुई दुश्मनी

माना जा रहा है कि इस घटना की जड़ इस साल की शुरुआत में पंजाब में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के बाद हुई दुश्मनी है। सूत्रों ने कहा कि मैनी और गोपी एक-दूसरे को जानते थे। मैनी चुनावों में ममदोट नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने गए थे। गुरप्रीत सिंह के पिता बलकार सिंह कांग्रेस के पूर्व नेता थे, जबकि उनकी भाभी भी हाल ही में नगर पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थीं।

पंजाब में DA के लिए कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी: सरकार ने मांगी गैरहाजिर कर्मचारियों की सूची, कार्रवाई की चेतावनी

पंजाब में बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश (Mass Leave) आंदोलन जारी है। इस बीच पंजाब सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर सौंपें। सरकार ने कहा है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लागू सेवा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।