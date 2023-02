Punjab: अरविंद केजरीवाल से भी आगे निकले भगवंत मान, पंजाब के 36 प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा सिंगापुर

Punjab Govt: सभी 36 टीचर्स सिंगापुर में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। ट्रेनिंग 6 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगी जिसके बाद प्रिंसिपल्स का बैच 11 फरवरी 2023 को पंजाब लौटेगा।

Punjab के 36 टीचर्स ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे (Source- Twitter/ @BhagwantMann)

