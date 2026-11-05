महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजीनगर स्टेट ट्रांसपोर्ट (ST) बस स्टैंड को 825 करोड़ रुपये की लागत से PPP मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इस बस स्टैंड का कायाकल्प होने के बाद यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शिवाजीनगर बस टर्मिनल महाराष्ट्र का अपनी तरह का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनने की उम्मीद है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) और महा मेट्रो के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा यह बस स्टैंड

शिवाजीनगर बस स्टैंड का पुनर्विकास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना में यात्रियों की सुविधा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।

इनमें प्रमुख रूप से यह सुविधाएं शामिल हैं:

आधुनिक और सुविधाजनक पैसेंजर वेटिंग एरिया

बसों के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधा

बसों के रखरखाव के लिए विशेष वर्कशॉप

कमर्शियल स्पेस और अन्य यात्री सुविधाएं

विभिन्न सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के बीच बेहतर कनेक्टिविटी

3-4 साल में परियोजना होगी पूरी

परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब टेंडर निकाला जाएगा। यह प्रक्रिया अगले महीने जारी होने की उम्मीद है। टेंडर की प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा जो अगले 3-4 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद सार्वजनिक परिवहन के कई साधनों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसमें महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसों के अलावा पुणे मेट्रो, रेलवे सेवाएं, पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) की बसें और ऑटो-रिक्शा शामिल होंगे।

यात्रियों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

इस एकीकृत व्यवस्था से यात्रियों को एक परिवहन माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचने में आसानी होगी। परियोजना से रोजाना एक लाख से अधिक यात्रियों के आने-जाने की उम्मीद है। इससे पुणे और खानदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ तथा मुंबई जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

शिवाजीनगर के विधायक ने जताई खुशी

इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ शिरोले ने बस स्टैंड के पुनर्विकास को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों से वह लगातार शिवाजीनगर बस स्टैंड को उसकी मूल जगह पर विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। शिरोले के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने सरकारी स्तर पर बैठकें करने के साथ परिवहन विभाग, MSRTC और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बिठाने का काम किया।

A Major Breakthrough for Shivajinagar | Maharashtra’s Largest & Most Modern MSRTC Bus Terminal!



In a significant development for Chhatrapati Shivajinagar, the original Shivajinagar ST Bus Stand is set to be redeveloped into a modern, integrated transport hub, planned to be the… pic.twitter.com/86hEqZEu2b — Siddharth Shirole (@SidShirole) November 4, 2026

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