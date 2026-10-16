भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने पुणे रिंग रोड के एक अहम हिस्से का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू नहीं किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस हिस्से का काम महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को सौंपने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार परियोजना पर 10,502 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। इस बढ़ोतरी के बाद पुणे रिंग रोड की कुल लागत बढ़कर 53,213.39 करोड़ रुपये हो जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक स्थिति पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य पर कुल बकाया सार्वजनिक कर्ज बढ़कर 11.02 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं, इस साल सरकार की आय और खर्च के बीच का अंतर यानी राजस्व घाटा 40,552 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

18 अगस्त 2026 को हुई बुनियादी ढांचे से जुड़ी कैबिनेट उपसमिति की बैठक में सड़क निर्माण और जमीन अधिग्रहण के लिए 10,502 करोड़ रुपये की नई प्रशासनिक मंजूरी दी गई। यह फैसला उस पैकेज का काम NHAI से लेकर MSRDC को सौंपे जाने के बाद लिया गया, जिसे पहले NHAI को दिया गया था।

इससे पहले 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना की लागत में 20,375.21 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद परियोजना की कुल लागत बढ़कर 42,711.03 करोड़ रुपये हो गई थी। अब 10,502 करोड़ रुपये और जुड़ने से इस परियोजना पर कुल 53,213.39 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि NHAI ने इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे नहीं बढ़ाया। आदेश में यह भी बताया गया है कि MSRDC पहले से ही इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण पर पैसा खर्च कर रहा है। साथ ही, रिंग रोड को उसके तय मकसद के मुताबिक काम करने लायक बनाने के लिए इसका निर्माण पूरा करना जरूरी है।

सरकारी आदेश में कहा गया है, “चूंकि NHAI ने इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू नहीं किया और फिलहाल MSRDC इस हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण पर खर्च कर रहा है, इसलिए पुणे रिंग रोड की आर्थिक व्यवहार्यता और इसके तय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार यानी NHAI की मंजूर योजना के मुताबिक जमीन अधिग्रहण और निर्माण का काम MSRDC के जरिए कराया जाएगा।”

पुणे रिंग रोड के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की क्या है योजना?

पुणे रिंग रोड को शहर और उसके आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी, दो हिस्से शामिल हैं।

रिंग रोड का पूर्वी हिस्सा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उर्से से शुरू होकर आलंदी-मार्कल रोड पर सोलू तक जाता है। इसके बाद यह पुणे-सोलापुर रोड पर सॉर्टापवाड़ी तक पहुंचता है।

सितंबर 2021 में पूर्वी हिस्से की लंबाई 68.19 किलोमीटर तय की गई थी। उस समय इसके निर्माण पर 10,159.82 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन 2024 में इसकी लंबाई बढ़ाकर 72.335 किलोमीटर कर दी गई और इसकी अनुमानित लागत बढ़कर 19,932.98 करोड़ रुपये हो गई।

वहीं, रिंग रोड का पश्चिमी हिस्सा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उर्से से शुरू होकर पुणे-सतारा रोड पर वरवे बुद्रुक तक जाता है। सितंबर 2021 में इस हिस्से की अनुमानित लागत 12,176 करोड़ रुपये थी। 2024 में यह बढ़कर 22,778.05 करोड़ रुपये हो गई।

पुणे-छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है मामला

सरकार के इस नए फैसले में उस सड़क का एक हिस्सा भी शामिल है, जो प्रस्तावित पुणे-छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पूर्वी रिंग रोड, दोनों के लिए इस्तेमाल होना है। NHAI की ओर से प्रस्तावित सड़क का रास्ता सॉर्टापवाड़ी के पास वाल्टी गांव में पूर्वी रिंग रोड को काटता है। इसके बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर शिवरे गांव के पास जाकर खत्म होता है। इन दोनों परियोजनाओं के बीच 31.805 किलोमीटर लंबा हिस्सा साझा है, यानी सड़क का यह हिस्सा दोनों परियोजनाओं के लिए समान रूप से काम आएगा।

राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूर योजना के मुताबिक जमीन अधिग्रहण और निर्माण का काम पूरा करना जरूरी है। इसी वजह से इस हिस्से का काम NHAI से लेकर MSRDC को सौंपने का फैसला किया गया है।

दूसरी योजनाओं पर भी खर्च कर रही है सरकार

पुणे रिंग रोड पर अतिरिक्त खर्च का फैसला ऐसे समय में हुआ है, जब महाराष्ट्र सरकार पर कई दूसरी योजनाओं के लिए भी पैसे का इंतजाम करने की जिम्मेदारी है। इनमें माझी लाडकी बहिन योजना शामिल है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं।

इसके अलावा सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कृषि ऋण माफी योजना भी है। हाल ही में सरकार ने राज्य की 358 तहसीलों में से 304 में सूखे जैसी स्थिति घोषित होने के बाद प्रत्येक किसान को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। इन योजनाओं पर खर्च के बीच सरकार को सड़क जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी बड़ी रकम जुटानी पड़ रही है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राजकोषीय घाटा 1,50,491 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2.8 प्रतिशत होगा। वहीं, राज्य का राजस्व घाटा GSDP का 0.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।