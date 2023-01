Koregaon Bhima Anniversary: पुणे पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की

Pune Police ने बताया कि धारा 144 लगाए जाने के पीछे की वजह जयस्तंभ से संबंधित सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट हैं, जहां बड़ी संख्या में समर्थक कोरेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।

Pune Police Imposed Section 144 in Koregaon Bhima: पुणे पुलिस ने लगाई धारा-144 (Photo-Indian Express)

