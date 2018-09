महाराष्ट्र के पुणे जिले के समीप भीमा कोरेगांव में इस साल के शुरूआत में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर करने के लिए और अधिक समय की मांग की है। पुणे पुलिस ने पुणे कोर्ट में एक आवेदन देकर चार्जशीट फाइल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। दरअसल, कुछ दिनों पहले पुणे पुलिस ने माओवादियों से संपर्क के संदेह के आरोप में देश भर के पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य चार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर की थी। याचिका के माध्यम से गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई का अनुरोध किया गया। इसके अलावा स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध भी किया गया। वहीं, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के मंत्री दीपक केसरकर का कहना ने कहा कि जब तक पुलिस के पास सबूत नहीं होते हैं, वह एक्शन नहीं लेती है।

Pune Police has filed an application in a Pune court for extension of time to file chargesheet in Bhima Koregaon violence case.

