पुणे के एक वैज्ञानिक ने फलों और सब्जियों से कीटनाशकों (Pesticides) को हटाने के लिए एक वॉश बनाया है। खेत से हमारी थाली तक पहुंचने के दौरान, फल-सब्जियों में कीटनाशक, धूल, प्रदूषण और सूक्ष्मजीवों का मिश्रण जमा हो सकता है। इसे साफ करने के लिए पुणे की वैज्ञानिक अस्मिता प्रभुणे ने Sophap वॉश बनाया है।

पुणे स्थित सीएसआईआर-नेशनल केमिकल लेबोरेट्री (NCL) की वैज्ञानिक अस्मिता प्रभुणे ने सवाल उठाया, “सेब या कोई भी अन्य फल या सब्जी जिसे हम खाते हैं, वह कितनी साफ होती है? अक्सर लोग नल के नीचे हल्का सा धोना या नमक के पानी या सिरके से साफ करना ही काफी समझ लेते हैं। यह धारणा गलत है। खाने में कीटनाशक को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अस्मिता प्रभुणे ने ग्रीन पिरामिड बायोटेक की स्थापना की। यह कंपनी एक मूल सिद्धांत पर काम करती है, ऐसे उत्पाद बनाना जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना प्रकृति को फायदा पहुंचाएं।

Sophap का इस्तेमाल कैसे करें?

ग्रीन पिरामिड बायोटेक का लेटेस्ट इनोवेशन Sophap ताजी सब्जियों और फलों से 99 प्रतिशत कीटनाशकों, रोगजनकों और रासायनिक अवशेषों को हटाने के लिए तैयार किया गया है। वैज्ञानिक अस्मिता प्रभुणे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “आप अपने फलों और सब्जियों को इस पानी में डालें, दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दें और हाथों से हल्के से रगड़ें। उन्होंने आगे बताया, “यह मिश्रण हानिरहित है और पौधों के लिए मिट्टी के पानी के रूप में फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने बताया कि गंदगी, धूल और रोगाणुओं को हटाकर यह उत्पाद जड़ों और सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है।

फलों के लिए स्पेशल वाइप्स

ग्रीन पिरामिड बायोटेक जल्द ही एक अनोखा वाइप लॉन्च करने जा रही है जिससे अगर आपको कोई भी फल खाने का मन करे, तो आप बस उसे वाइप से पोंछकर खा सकते हैं। वैज्ञानिक ने बताया, “तकनीक तैयार है और हमें उत्पादन शुरू करना है। कंपनी चिकन, मांस और मछली से रोगाणुओं को हटाने वाले उत्पाद भी बनाती है। यहां फलों और सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले उत्पाद, एक ड्राई शैम्पू, एक ड्राई बॉडी क्लींजर और एक सैनिटाइजर भी उपलब्ध हैं।

इस साल जून में, नेपाल ने कीटनाशकों की आशंकाओं के चलते भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले कुछ सालों से कुछ यूरोपीय देश भी इसी तरह के कारणों से भारतीय कृषि उत्पादों को अस्वीकार कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के खतरे अनेक हैं, जिनमें सिरदर्द, श्वसन तंत्र संक्रमण और दस्त से लेकर कैंसर और पार्किंसंस सिंड्रोम तक शामिल हैं।

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हरियाणा के पंचकूला जिले के मोरनी हिल्स के एक 57 साल के किसान वीरेंद्र बजवान 15 साल से अधिक समय से मशरूम स्पॉन (बीज) की खेती करते हैं। वीजेंद्र बजवान VMW न्यूट्रास्युटिकल्स OPC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी चलाते हैं, जो मशरूम स्पॉन (बीज) पैदा करता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें