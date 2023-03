पक्षियों को दाना डालकर पुण्य कमाना चाहता था शख्स, हेल्थ डिपार्टमेंट ने लगाया दिया जुर्माना, ये है वजह

Man fined for feeding pigeons: पुणे से पहले ठाणे और पनवेल नगर निगम भी कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ फाइन लगाने संबंधित मिलते जुलते फैसले ले चुके हैं।

Pigeon Feeding: कबूतरों को डालता था दाने, लगा 500 रुपये जुर्माना (Image- Indian Express)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram