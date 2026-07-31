महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जी.एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से 143 हार्ड डिस्क और 30 कंप्यूटर RAM चोरी होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कॉलेज के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय इमाम अत्तार के रूप में हुई है, जो केसनंद का निवासी है। पुलिस के अनुसार, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए उसने यह चोरी की।

16 से 27 जुलाई के बीच हुई चोरी

पुलिस के मुताबिक, कॉलेज के वाघोली स्थित कंप्यूटर लैब से 16 जुलाई से 27 जुलाई के बीच 143 हार्ड डिस्क और 30 रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM) स्टिक चोरी हुई थीं। मामले का खुलासा होने के बाद गुरुवार को वाघोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

जांच में कर्मचारी पर गया शक

शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड़ के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सर्वर रूम में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस का शक इमाम अत्तार पर गया।

जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक शिवशंकर रघु ने बताया कि पूछताछ और जांच में इमाम अत्तार की भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने आरोपी को 1 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

ऑनलाइन बेच रहा था चोरी का सामान

पुलिस के अनुसार, आरोपी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में आर्थिक नुकसान हुआ था। नुकसान की भरपाई के लिए उसने कॉलेज के कंप्यूटरों से हार्ड डिस्क और RAM निकालकर चोरी करना शुरू किया। इसके बाद वह चोरी किए गए सामान को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों को बेच रहा था।

कुछ सामान बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया कुछ सामान बरामद कर लिया है। हालांकि, सभी हार्ड डिस्क और RAM अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने चोरी का बाकी सामान किन लोगों को बेचा और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

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