पुणे में एक्सेंचर कंपनी में काम करने वाले 22 वर्षीय आईटी इंजीनियर शिखर सक्सेना की आत्महत्या के मामले में बिहार से गिरफ्तार दो कथित साइबर अपराधियों की हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ी।

शिखर सक्सेना ने एक अक्टूबर को पुणे के खराड़ी में एक इमारत की 27वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। आरोप है कि इससे पहले एक व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें फोन किया था। उसने शिखर से पैसे मांगे और ड्रग्स की तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी थी।

पुलिस ने बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर निवासी आकाश कुमार संजय सिंह (18) को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह फोन पर खुद को हरियाणा पुलिस का अधिकारी अजय कुमार भाटिया बताकर शिखर सक्सेना से बात करता था। पुलिस ने उसके साथी राजकुमार संपूर्णानंद सिंह (20) को भी गिरफ्तार किया है। वह बिहार के बांका जिले के बाराहाट का रहने वाला है।

पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएस बांकर की अदालत में पेश किया। अदालत ने सोमवार को दोनों को पुलिस हिरासत में भेजा था। मंगलवार को उनकी हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। पुलिस ने बताया कि मामले में चार अन्य कथित साइबर अपराधियों की तलाश जारी है। इनमें मुख्य आरोपी अनिकेत कुमार गुप्ता भी शामिल है।

क्या है मामला?

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने करीब 29 सितंबर को एक लड़की के नाम से बनाए गए फर्जी इंस्टाग्राम खाते के जरिए शिखर से संपर्क किया था। इसके बाद उन्होंने टेलीग्राम लिंक के जरिए शिखर को अश्लील वीडियो कॉल की। आरोप है कि उन्होंने कॉल के दौरान शिखर का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शिखर सक्सेना से अलग-अलग बैंक खातों में 1.77 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। पुलिस को शक है कि धोखाधड़ी के लिए उन्होंने एक मृत व्यक्ति के नाम पर खुले बैंक खाते का इस्तेमाल किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए शिखर को बार-बार ब्लैकमेल कर रहे थे। इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली।

शिखर सक्सेना के पिता कुमार गौरव (46) सक्सेना ने 14 अक्टूबर को खराड़ी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, 30 सितंबर को एक आरोपी ने शिखर के मोबाइल फोन पर कॉल किया। शिखर का फोन बंद था, इसलिए कॉल उनकी मां के फोन पर पहुंच गई। शिखर के पिता ने जब आरोपी से बात की, तो उसने पहले खुद को शिखर का दोस्त बताया और कहा कि उसे कुछ पीडीएफ फाइलें चाहिए थीं। बाद में उसने दावा किया कि उसकी मुलाकात शिखर से ऑनलाइन गेम पबजी खेलते समय हुई थी।

लेकिन जब शिखर के पिता ने दोबारा फोन किया, तो आरोपी ने खुद को हरियाणा पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताया। उसने कहा कि वह शिखर को ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार करना चाहता है। पिता को इस पर शक हुआ और वे 30 सितंबर की रात उत्तराखंड से पुणे के लिए रवाना हो गए। पुलिस के मुताबिक, शिखर ने एक अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी।

13 अक्टूबर को शिखर के पिता को फिर एक आरोपी का फोन आया। इस बार उसने खुद को कूरियर कार्यालय का कर्मचारी बताया। अगले दिन पिता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 308(6) (जबरन वसूली) और धारा 351(4) (गुमनाम संचार के जरिए आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय चव्हाण ने बताया कि पुलिस आरोपियों के फोन कॉल, सोशल मीडिया खातों और बैंक लेन-देन की जांच कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी जांच पर नजर रख रहे हैं। जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक संतोष म्हेत्रे की अगुवाई वाली टीम ने 21 अक्टूबर को बिहार के पटना जिले के दानापुर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर लिया है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), धारा 204 (लोक सेवक का रूप धारण करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ दी हैं।

दोनों आरोपियों की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए सहायक सरकारी वकील नितिन अडागले ने मंगलवार को अदालत को बताया, “दूसरे राज्य में रहने वाले वांछित आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा करने के लिए साइबर जांच चल रही है। अपराध में इस्तेमाल किए गए ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम खातों, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल जानकारियों की जांच की जा रही है…”

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों ने कहीं और भी साइबर अपराध तो नहीं किए हैं।

‘यह हत्या से कम नहीं’

शिखर के पिता कुमार गौरव सक्सेना ने कहा कि सभी आरोपियों और उनके साथियों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “उन्होंने जो अपराध किया है, वह हत्या से कम नहीं है। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही, जो मेरे बेटे के साथ हुआ, वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पुलिस और सरकार से मांग करता हूं कि देशभर में सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं।”

शिखर ने हिमाचल प्रदेश स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) से बीटेक किया था। इसी साल जुलाई में उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए पुणे के हडपसर इलाके में एक्सेंचर में नौकरी मिली थी।

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