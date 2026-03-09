महाराष्ट्र के पुणे शहर में चार ‘गौ रक्षकों’ पर ट्रक ड्राइवर को गोबर खिलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। भैंसों की अवैध ढुलाई के आरोप में एक ट्रक चालक को गोबर खिलाने के जुर्म में चार स्वघोषित गौ रक्षकों के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले में अंबेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि तथाकथित गौ रक्षकों के एक समूह ने 6 मार्च को भैंसों से भरे ट्रक के साथ ट्रक ड्राइवर को अंबेगांव पुलिस स्टेशन में लाया। सत्यापन के बाद, पुलिस ने कथित तौर पर अवैध रूप से भैंसों की अवैध ढुलाई के आरोप में ट्रक चालक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

तथाकथित गौ रक्षकों ने ट्रक ड्राइवर पर हमला किया

इसके अलावा, ट्रक ड्राइवर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने तथाकथित गौ रक्षकों के खिलाफ उस पर कथित रूप से हमला करने के लिए मामला दर्ज किया। अंबेगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद जीनी ने कहा, “एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश जारी है।”

‘गौ रक्षकों’ ने ट्रक ड्राइवर को गोबर खाने के लिए मजबूर किया

इसी बीच, रविवार को पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें कथित तौर पर ‘गौ रक्षकों’ को ट्रक ड्राइवर के धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते, उसकी पिटाई करते और उसे गोबर खाने के लिए मजबूर करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि ट्रक चालक ने अपनी शिकायत में इसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब पुलिस ने उनमें से चार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान और कई अन्य लोगों ने पुलिस एक्शन की मांग करते हुए वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है।