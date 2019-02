जम्मू- कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद से देश गुस्से में है। देशभर में प्रदर्शन और शांति मार्च हो रहे हैं। मुंबई में शनिवार को सुबह गुस्साई भीड़ रेल की पटरियों पर उतर आई और रेल ट्रैक ब्लॉक कर दिए गए। गुस्साए लोगों ने मुंबई के नालासोपारा में रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर बाद ट्रैक को खाली करवा लिया गया। प्रदर्शन से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाने के लिए लाठी चार्ज भी किया।

देरी से चलीं ट्रेनेंः प्रदर्शनकारियों से ट्रैक खाली करवाने के लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की मदद ली गई। प्रदर्शन की वजह से ट्रेनें 2 घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी कि नालासोपारा में ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों के कारण पश्चिमी रेलवे की ट्रेनें केवल चर्चगेट से वसई रोड के बीच ही चलाई जा रही थी। बाद में सेवाएं फिर से शुरू हो गईं।

#WATCH Mumbai: Police baton charge to disperse protesters at Nallasopara railway station, protesting against #PulwamaAttack. Some protesters were demonstrating at railway tracks of the station earlier today affecting services. Services now resumed at Virar, Nallasopara&Bhayandar pic.twitter.com/lKJ4kuKoX7

— ANI (@ANI) February 16, 2019