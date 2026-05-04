Puducherry/ Kerala Assembly Election 2026 Result LIVE: केरल और पुडुचेरी में आज यानी 4 मई की सुबह कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है और दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों पर पूरे देश की नजर टिकी है। केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के रुझान सामने आने लगेंगे। केरल में इस बार 78.27 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो हाल के चुनावों में काफी ज्यादा माना जा रहा है, जबकि पुडुचेरी में करीब 90 प्रतिशत मतदान हुआ। ऐसे में दोनों राज्यों में मुकाबला काफी दिलचस्प और कड़ा माना जा रहा है। शुरुआती रुझान सुबह से आने लगेंगे, जबकि दोपहर तक स्थिति काफी हद तक साफ हो सकती है।

पुडुचेरी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और एनडीए के बीच है। एनडीए में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, भाजपा, एआईएडीएमके और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं, जबकि कांग्रेस को डीएमके का समर्थन मिला है। इसके अलावा एक्टर विजय की पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है। चुनाव आयोग की निगरानी में मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि केरल में किसकी सरकार बनेगी और पुडुचेरी में कौन बाजी मारता है।

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