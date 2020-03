corona virus in India: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सरकार ने लोगों से अपील की है की वे अपने घरों से न निकलें। जिसके चलते लोगों ने अपने-अपने घरों में खाने पीने का समान स्टॉक करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस शख्त कार्यवाही कर रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पुडुचेरी के एक कांग्रेस विधायक के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने कांग्रेस विधायक जॉन कुमार पर यह एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस विधायक पर आरोप है कि उसने कोरोना वायरस लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन किया है। पुडुचेरी पुलिस के मुताबिक कांग्रेस विधायक जॉन कुमार अपने आवास के निकट 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सब्जियों के थैले बांट रहे थे।

लॉकडाउन का ऐलान करने वक़्त पीएम मोदी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा था। ऐसे में 200 लोगों की भीड़ जमा करना लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन है। पुलिस ने कहा कि एक जगह पर भीड़ जुटने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे में सत्ताधारी दल के विधायक ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आम लोग कैसे नियमों का पालन करेंगे।

Yesterday chota Fanta also violated the code of Lockdown but its okay for Gobar Bhakts.. Hypocrisy ki v seema hoti hai pic.twitter.com/tnpzXqHN5B

— Chicky Magnet (@SarmadKamran6) March 25, 2020