Puducherry: पुडुचेरी विधानसभा का सत्र शुरू होने पर डीएमके विधायक साइकिल पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचे।

Pudducherry: साइकिल पर यूनिफॉर्म पहनकर विधानसभा पहुंचे DMK विधायक (Source- ANI)

Pudducherry Assembly: स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म, साइकिल और लैपटॉप उपलब्ध नहीं कराने के विरोध में डीएमके विधायक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पुडुचेरी विधानसभा हॉल पहुंचे। विधायकों का आरोप है कि स्कूल का सेशन खत्म होने वाला है लेकिन सरकार ने स्टूडेंट्स को अब तक यूनिफॉर्म और साइकिल नहीं दी है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर विधानसभा पहुंचे DMK MLAs शुक्रवार (3 फरवरी) सुबह पुडुचेरी विधानसभा का सत्र शुरू होने पर विपक्ष के नेता शिवा के नेतृत्व में DMK विधायक नाजिम, अनिबल केनेडी, संपत, सेंथिलकुमार और नागा त्यागराजन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर और किताबों का बैग लेकर साइकिल पर आए। इससे हड़कंप मच गया। स्कूल का साल खत्म होने वाला है लेकिन सरकार ने अब तक छात्रों को स्कूल की यूनिफॉर्म प्रदान नहीं की है। इस बात का विरोध करने के लिए विधायकों ने स्कूल की वर्दी पहनी और साइकिल पर विधानसभा आए। सरकारी स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें नहीं मिलने का विरोध बाद में, डीएमके के सभी विधायक विधानसभा से वॉक आउट कर गए क्योंकि राज्य के स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म के प्रावधान के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई थी। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए डीएमके विपक्ष के नेता शिवा ने कहा, “डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके विरोध में हमलोगों ने यूनिफॉर्म पहनकर विरोध जताया है।” Also Read Live Updates: संसद में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदन दोपहर तक स्थगित, अडाणी मामले पर JPC की मांग शुक्रवार सुबह पुडुचेरी विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता शिवा के नेतृत्व में विधानसभा आए डीएमके विधायकों ने सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म दी। डीएमके ने तर्क दिया कि एनआर कांग्रेस-बीजेपी गठबंधन सरकार ने कोई कल्याणकारी योजना नहीं लागू की है। Puducherry Assembly से वॉकआउट साइकिल नहीं मिलने का विरोध करते हुए वे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर साइकिल पर आए। जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ DMK सदस्य उठे और बहसबाजी करने लगे। डीएमके सदस्यों ने तर्क दिया कि डेढ़ साल की एनआर कांग्रेस-बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं की गईं। ऐसे में डीएमके विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। अध्यक्ष ने कहा कि अंत में डीएमके सदस्यों के सवालों का जवाब दिया जाएगा।

