इस प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाएं करेंगी मुफ्त सफर, तीन गुना बढ़ाई गई विधवाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद

Puducherry CM Rangasamy: रंगासामी ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के लिए 11,600 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया।

Puducherry CM Rangasamy: पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की घोषणा की। (प्रतीकात्मक फोटो)

Puducherry CM Rangasamy: पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने शुक्रवार (17 मार्च, 2023) को केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने विधवाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में 1,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की। जिसको अब बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया। सरकार उन किसानों को भी 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की राहत देगी, जिनकी फसल हाल ही में कराईकल में भारी वर्षा से प्रभावित हुई है। रंगासामी ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के लिए 11,600 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। बजट के हिस्से के रूप में उनकी कुछ घोषणाओं में सभी परिवार कार्ड धारकों के लिए एक वर्ष में 12 एलपीजी सिलेंडर के लिए 300 रुपये की सब्सिडी, मुख्यमंत्री के तहत 18 साल की अवधि के लिए बालिकाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में 50,000 रुपये शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेंगे कि व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना सभी परिवार कार्ड धारकों तक पहुंचे। साल 2021 में स्टालिन ने की थी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की घोषणा मई 2021 में कार्यभार संभालने के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी राज्य भर में सरकारी स्वामित्व वाली शहर और टाउन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की थी। द्रमुक को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में भारी जीत मिली थी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा राज्य में अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ द्रमुक द्वारा किया गया एक चुनाव पूर्व वादा था। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में की थी घोषणा इससे पहले साल 2019 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत की थी। 14 फरवरी, 2022 में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अपनी मुफ्त बस यात्रा (Free Bus Service Delhi) योजना के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने जानकारी में सफर करने वाली कुल महिलाओं और यात्रा पर खर्च का ब्योरा दिया था। दिल्ली सरकार ने बताया था कि उसने अपनी मुफ्त बस यात्रा योजना पर 484 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और वहीं, इस सेवा का 48 करोड़ से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया है।

