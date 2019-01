कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। रक्षामंत्री ने संसद में कहा था कि केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को एक लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि एचएएल को अब तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है, बल्कि उसे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षामंत्री कल संसद से पहले ऑर्डर से संबंधित दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें।

पीएम को बचाने के लिए रक्षामंत्री ने बोला झूठ : राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसे छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री के राफेल पर झूठ को सही साबित करने के लिए संसद में झूठ बोला।’’

मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राहुल ने लगाया आरोप : बता दें कि राहुल गांधी ने यह आरोप उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लगाया, जिनमें एचएएल के वित्तीय संकट से जूझने की जानकारी दी गई। इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि एचएएल अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए कर्ज लेने पर विचार कर रहा है। वहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की ओर से एचएएल को ऑर्डर देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। हालांकि, एचएएल ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है।

When you tell one lie, you need to keep spinning out more lies, to cover up the first one.

In her eagerness to defend the PM’s Rafale lie, the RM lied to Parliament.

Tomorrow, RM must place before Parliament documents showing 1 Lakh crore of Govt orders to HAL.

Or resign. pic.twitter.com/dYafyklH9o

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 6, 2019