Punjab News: नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के लिए न्याय की मांग को लेकर पंजाब में रविवार को कई किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन किया। मानसा और होशियारपुर सहित कई जिलों में प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पुतले जलाए और चुनाव चिन्ह झाड़ू को भी आग के हवाले कर दिया।

ये प्रदर्शन ‘संयुक्त कार्रवाई समिति’ के आह्वान पर आयोजित किए गए। समिति झोटा की हत्या को लेकर चल रहे प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही है।

मानसा में परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने खुद झाड़ू जलाकर विरोध जताया। होशियारपुर में लोक इंकलाब मंच (टांडा) और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (पिड्डी गुट) के सदस्यों ने टांडा स्थित सिविल अस्पताल चौक और दसूया के हाजीपुर चौक पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

टांडा में प्रदर्शन का नेतृत्व लोक इंकलाब मंच के नेता हरदीप सिंह खुड्डा ने किया जबकि दसूया में प्रदर्शन का नेतृत्व कमेटी के जिला सदस्य दविंदर सिंह ने किया। इसके अलावा, जिला परिषद के पूर्व सदस्य सुमित डडवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होशियारपुर के मुकेरियां क्षेत्र में अड्डा हरसे मानसर पर एकत्र होकर झाड़ू फूंकी।

अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने भी किया प्रदर्शन

अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के कार्यकर्ताओं ने भी राज्य में कई स्थानों पर झोटा की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता परमजीत सिंह भुल्ला ने कहा कि पंजाब भर के लोगों से जाति, धर्म और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर नशे के खिलाफ एकजुट होने और झोटा के लिए न्याय की मांग करने की अपील की।

मानसा और होशियारपुर के अलावा राज्य के कुछ अन्य जिलों में भी विरोध-प्रदर्शन किया गया।

गोली मारकर कर दी थी झोटा की हत्या

दवा की दुकानों पर कथित तौर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा के एक बाजार में दवा की दुकान के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय हुई जब वे फेसबुक पर ‘लाइव’ कर रहे थे। इस घटना में चार अन्य लोग भी गोली लगने से घायल हुए थे।

झोटा के परिजनों ने अपनी सभी मांगें पूरी होने तक पोस्टमार्टम नहीं कराने और अंतिम संस्कार नहीं करने देने की बात कही है। उनकी मुख्य मांगों में मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव का इस्तीफा भी शामिल है। इस मामले की जांच सीबीआई पहले ही अपने हाथ में ले चुकी है।

सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि झोटा के नाम पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने और घटना में घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा देने संबंधी परिवार की अन्य मांगें मान ली गई हैं। साथ ही किसी पार्क या स्टेडियम में झोटा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। फिलहाल झोटा का शव मानसा के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है और अस्पताल के बाहर लगातार धरना जारी है।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में नशे की समस्या से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले। शाह ने कहा कि परिजनों से मिलते समय उन्हें जितना गहरा दुख महसूस हुआ, उतना जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।