मणिपुर की राजधानी इंफाल में शनिवार को नगा समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने विशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस हाल ही में मारे गए छह नगा नागरिकों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर निकाला गया।

मणिपुर के अखिल नगा छात्र संघ (एएनएसएएम) ने इस रैली का आयोजन किया।

प्रदर्शनकारियों ने डेवलालैंड के तंगखुल बैपटिस्ट चर्च से मार्च शुरू किया और यह चार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इंफाल पश्चिम जिले के चिंगमेइरोंग स्थित मणिपुर बैपटिस्ट चर्च पर जाकर संपन्न हुआ।

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प्रदर्शनकारियों ने नगा समुदाय के छह लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह का काफिला नॉर्थ एओसी क्षेत्र से गुजरा, तब प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए नारेबाजी तेज कर दी।

एएनएसएएम के अध्यक्ष थंगतेशांग मारिंग ने कहा कि यह प्रदर्शन जनता के गुस्से को दर्शाता है। मारिंग ने कहा, ”हम उन छह नगा नागरिकों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जिन्हें 13 मई को लीलोन वैफेई गांव से अगवा किया गया, लगभग एक महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई।”

नगा समुदाय के छह लोगों के शव 10 जून को लेइलोन वाइफेई गांव के आसपास के इलाके से मिले थे। मारिंग ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मामले पर चुप नहीं रह सकतीं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए।

मारिंग ने कहा कि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने जांच की धीमी गति पर सवाल उठाया और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की।

मणिपुर के कुकी बहुल जिले कांगपोकपी में गोलीबारी

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम तीन लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह गोलीबारी सुबह करीब छह बजे लेइलोन वाइफेई और कोंसखुल गांवों के पास हुई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।