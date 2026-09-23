IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है। डूला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत भेदभाव के आरोप में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

इसके अलावा, IIT बॉम्बे ने साहिल की मौत से जुड़े मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। IIT पलक्कड़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन प्रोफेसर रमेश वेंकटेश्वरन की अध्यक्षता वाली इस कमेटी को एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

उधर, IIT बॉम्बे एलुमनाई एसोसिएशन (IITBAA) ने साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच कराने की मांग की है। IITBAA ने कहा है कि संस्थान बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है।

22 साल के साहिल वाकोडे पर आरोप है कि वह मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन से ChatGPT का इस्तेमाल कर रहा था। 18 सितंबर की शाम को साहिल ने आत्महत्या कर ली थी और वह हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था।

प्रोफेसर डूला की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

साहिल के माता-पिता ने दावा किया था कि उनके बेटे ने उन्हें उसके साथ हुए जातिगत अपमान के बारे में बताया था। साहिल की मां सोनाली वाकोडे ने दावा किया कि उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि जाति के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था।

साहिल के माता-पिता ने आईआईटी मुंबई के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे और प्रोफेसर डूला की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

इस बीच, IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता सुधींद्र कुलकर्णी ने डूला के खिलाफ दर्ज एससी/एसटी एक्ट के मामले को वापस लेने की मांग की है। सुधींद्र कुलकर्णी ने दावा किया कि इस कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग हुआ है और इसमें सुधार को लेकर बड़े स्तर पर बहस होनी चाहिए।

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IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में फैकल्टी फोरम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. राजकुमार पंत ने कहा है कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला छात्रों की मदद करने वाले शख्स हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।