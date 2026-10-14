दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सराय काले खां गांव की संकरी गलियों में मोहम्मद सुहैल अपने स्कूटर से घूम रहे हैं। वह मकान नंबर टी 112 के सामने रुकते हैं और आवाज लगाते हैं, “नासिर भाई।” सुहैल इन गलियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनका बचपन इसी गांव में बीता है। इस बार वह बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) के तौर पर यहां आए हैं। उन्हें कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने हैं, जिनके आधार पर यह तय होगा कि नासिर का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में रहेगा या नहीं।

नासिर निर्माण स्थलों पर छोटे-मोटे काम करते हैं। उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का नोटिस मिला है। इसकी वजह यह है कि उनका नाम साल 2002 की मतदाता सूची से नहीं जोड़ा जा सका। इसी साल पिछली बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। हैरानी की बात यह है कि नासिर के पास अपना मतदाता पहचान पत्र है और वह कई सालों से अपनी पत्नी खातून के साथ इसी पते पर रह रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नोटिस भेजा गया है।

सुहैल ने पहले ही फोन करके आने की जानकारी दे दी थी। इसलिए खातून ने उन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी तैयार रखी थी, जिनकी जरूरत पड़ सकती थी। इनमें बिजली का बिल, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे कागजात शामिल थे। खातून सारे कागज सुहैल को दे देती हैं। इसके बाद सुहैल नोटिस के साथ खातून की तस्वीर खींचते हैं और अपने स्कूटर से वहां से चले जाते हैं।

उस समय नासिर काम पर गए हुए हैं। अब उन्हें चुनाव कार्यालय जाने या सुनवाई के लिए वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें इस काम के लिए अपनी एक दिन की मजदूरी भी नहीं छोड़नी पड़ती। सुहैल जब अपने ऐप पर नासिर के दस्तावेज अपलोड कर देंगे, तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उनकी जांच करेंगे। अगर अधिकारी दस्तावेजों और दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए, तो नासिर का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने की मंजूरी दे देंगे।

एसआईआर नोटिसों के निपटारे में तेजी, दस्तावेजों की जांच हुई आसान

बीएलओ का घर-घर जाकर दस्तावेज इकट्ठा करना उन कई कदमों में से एक है, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में एसआईआर के नोटिसों से जुड़े मामलों को जल्दी निपटाने के लिए उठाया है। इसके तहत कुछ मामलों में जानकारी के बीच अंतर या गड़बड़ी होने पर उन्हें अपने आप निपटाया जा रहा है। साथ ही, दस्तावेजों की जांच भी पहले के मुकाबले आसान कर दी गई है।

पहले मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज लेकर तय समय पर स्थानीय चुनाव कार्यालय पहुंचना पड़ता था। लेकिन 26 सितंबर को हुई बैठक में चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया। 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में आयोग के भीतर गहरे मतभेदों की खबर छपने के बाद यह उसकी पहली बैठक थी। बैठक में बीएलओ को निर्देश दिया गया कि वे मतदाताओं के घर जाकर उनसे जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें।

हालांकि, घर-घर जाकर मतदाताओं तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट के एक दूसरे बीएलओ ने बताया कि इस इलाके में मकानों और गलियों के नंबरों को लेकर काफी उलझन रहती है। इसके अलावा यहां किराए के बहुत सारे कमरे हैं, जिन पर अक्सर कोई नंबर नहीं लिखा होता। ऐसे में मतदाताओं के घर ढूंढना मुश्किल हो जाता है।

गांव के जाने-पहचाने शिव मंदिर के अंदर बैठे इस बीएलओ ने कहा, “मैं अब भी लोगों को एक तय जगह पर बुला लेता हूं, क्योंकि हर घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।”

इस बीएलओ के जिम्मे 116 ऐसे मतदाता थे, जिन्हें नोटिस देने के लिए चिह्नित किया गया था। इनमें से 48 लोगों के नाम या जानकारी में पिछली मतदाता सूची से मिलान करते समय गड़बड़ी पाई गई थी। वहीं, बाकी 68 लोगों के नाम पिछली एसआईआर वाली मतदाता सूची से नहीं जोड़े जा सके थे।

सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी वाले 48 मामलों का स्वतः निपटारा, बीएलओ को दस्तावेज जुटाने से मिली राहत

इस तरह की गड़बड़ी तब सामने आती है, जब चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर किसी मतदाता का नाम पिछली मतदाता सूची में उसके माता-पिता या दादा-दादी के नाम से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की जानकारी में मेल नहीं मिलता। 2 अक्टूबर से इस बीएलओ के सभी 48 मामलों के सामने उसके सिस्टम पर “निपटाया गया” लिखा दिखाई देने लगा है। इसका मतलब है कि अब उसे इन लोगों से दस्तावेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रही।

ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल ईसीआईनेट/ईआरओनेट को अपडेट किया है। अब निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी बिना औपचारिक सुनवाई किए भी मामलों का निपटारा कर सकते हैं और मतदाताओं को पात्र मान सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 सितंबर से बीएलओ की ओर से दिया गया एक पत्र ही इसके लिए काफी है। इस पत्र में बीएलओ को सिर्फ यह बताना होता है कि वह मतदाता की जानकारी से संतुष्ट है।

हालांकि, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस विधानसभा क्षेत्र में जानकारी के बीच गड़बड़ी वाले करीब 15,000 मामलों का निपटारा हो चुका है या नहीं।

एसआईआर शुरू होने से पहले दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को जारी की गई मसौदा मतदाता सूची में 97.5 लाख लोगों के नाम बनाए रखे गए। वहीं, 47.5 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल सका या उनसे संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए उनके नाम सूची से हटा दिए गए।

मसौदा मतदाता सूची में शामिल करीब 33.1 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए। इनमें से 13.79 लाख लोगों को इसलिए नोटिस मिला, क्योंकि उनके नाम पिछली एसआईआर वाली मतदाता सूची से नहीं जोड़े जा सके थे। वहीं, 19.33 लाख लोगों को उनकी जानकारी में गड़बड़ी पाए जाने के कारण नोटिस भेजा गया था।

सोमवार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करीब 20 लाख नोटिसों से जुड़े मामलों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, जानकारी में गड़बड़ी वाले ज्यादातर मामलों को सुलझा लिया गया है। हालांकि, जिन लोगों को अब भी दस्तावेज जमा करने हैं, उनके लिए भी जांच की प्रक्रिया आसान कर दी गई है।

32 साल की ऐला को भी एसआईआर का नोटिस मिला है। वह अपना नाम पिछली एसआईआर वाली मतदाता सूची से नहीं जुड़वा सकीं। उनके पास सिर्फ अपना आधार कार्ड, अपनी मां का आधार कार्ड और अपने पिता का मतदाता पहचान पत्र है। एसआईआर का नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से तय 13 तरह के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होता है। इस सूची में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता साबित नहीं की जा सकती। आयोग की ओर से तय 13 दस्तावेजों में आधार कार्ड ही एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे अकेले देने से पात्रता साबित नहीं होती। इसके बावजूद शिव मंदिर में बैठे बीएलओ ऐला के दस्तावेज अपने ऐप पर अपलोड कर देते हैं।

उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग की सूची में शामिल दस्तावेज होना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर किसी मतदाता के पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, तो भी हमें कहा गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश करें। मैं ऐला के दस्तावेज अपलोड कर देता हूं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।”

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सुबह इनामुल हसन दिल्ली के सराय काले खां के एक स्कूल में उर्दू पढ़ा रहे थे। दोपहर तक उन्होंने छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा की निगरानी भी पूरी कर ली। लेकिन उनकी ड्यूटी यहीं खत्म नहीं हुई। परीक्षा खत्म होने के महज 15 मिनट बाद वह उसी इलाके की संकरी गलियों में एक ऐसे मकान की तलाश में निकल पड़े, जिसका पता कहीं मिल नहीं रहा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक