बिहारः अररिया में बीजेपी की हार और आरजेडी की जीत के बाद लगे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, अज्ञात युवकों पर FIR दर्ज

बिहार के अररिया लोकसभा चुनाव के परिणामों के आने के बाद एक वीडियो वायरल होने की खबर आई है, जिसमें कुछ युवक देश विरोधी नारे लगाते नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वीडियो में कुछ युवक पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में 3 युवक पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। जैसे ही वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा तो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस इलाके में इन गतिविधियों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ शिकायत तो दर्ज कर ली है, लेकिन वह तीनों फरार हैं। वीडियो में 3 युवक पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत विरोध नारेबाजी करते दिखे। विडियो के वायरल होने के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

Araria: Locals take out protest rally demanding action in the case where a video surfaced online showing three men raising pro-Pakistan and anti-India slogans in Araria. FIR has been registered and police is on the look-out of the three men who are absconding. #Bihar pic.twitter.com/AwYJXjCRmI

— ANI (@ANI) March 15, 2018