यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरी ताकत से मैदान में उतरती दिख रही है। महिलाओं को टिकट में 40 प्रतिशत रिजर्वेशन देने की घोषणा के बाद शनिवार से कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर दी है।

कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी शनिवार को बाराबंकी से तीन प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार यूपी में आती है तो स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त ई-स्कूटी और मोबाइल फोन, कृषि ऋण माफी, गरीब परिवारों को 25,000 रुपया प्रति वर्ष, सभी के लिए बिजली बिल आधा और कोविड अवधि के लंबित बिजली बिलों की पूर्ण माफी होगी।

उन्होंने आगे कहा- हम 20 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे। चावल और गेहूं के लिए एमएसपी 2500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलेगा। इस दौरान प्रियंका गांधी खेतों में महिलाओं से बात करती भी दिखीं। उन्होंने, उनके हाथ से खाना भी खाया। प्रियंका गांधी ने- “मैं उनकी कामकाजी परिस्थितियों को समझना चाहती हूं कि वे अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर रही हैं और क्या वे उन्हें शिक्षित करने में सक्षम हैं”।

Some key promises of our manifesto are free e-Scooty & mobile phones for school girls, farm loan waiver, Rs 25,000 per year to poor families, electricity bill half for all and full waiver of pending electricity bills of Covid period: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra pic.twitter.com/zxTNEcuesi

