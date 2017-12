घने कोहरे से सिर्फ आमलोग ही नहीं सेलिब्रिटी भी परेशान हैं। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण रेल के साथ ही हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को भी कोहरे की मार झेलनी पड़ी है। उन्‍हें एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्‍सा लेने के लिए बरेली जाना था, लेकिन घने कोहरे के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) ने उनके निजी जेट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी थी। इसके लिए उन्‍हें हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतजार करना पड़ा था। इससे बरेली की जनता के साथ ही केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी अभिनेत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

प्रियंका शनिवार सुबह 10 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पहुंची थीं। उनके साथ मां मधु और भाई सिद्धार्थ भी थे। घने कोहरे के कारण दृश्‍यता बेहद कम थी, ऐसे में एटीसी ने उनके निजी जेट को उड़ान भरने की मंजूरी नहीं दी थी। वह तकरीबन पांच घंटे तक एयरपोर्ट पर अनुमति का इंतजार करती रहीं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह हवाई अड्डे पर ही अपना गुस्‍सा निकालती रहीं। उन्‍होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर इसका इजहार भी किया। प्रियंका चोपड़ा को बरेली इंटरनेशल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शिरकत करना था। उन्‍हें फाइन आर्ट में मानद डॉक्‍टरेट की डिग्री दिया जाने वाला था। इसके लिए उन्‍हें भी आमंत्रित किया गया था। प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘मौसम के देवी-देवता अपना कमाल दिखाइए और मौसम को साफ कीजिए।’ अगले ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, ‘मैं विश्‍वास नहीं कर पा रही हूं कि एटीसी मुझे उड़ान भरने की इजाजत नहीं दे रहा है। मेरा दिल बैठता जा रहा है। यह मेरे लिए बहुत खास पल था।’

Weather Gods and Goddesses, please do your thing and clear the skies… I really need to get to Bareilly! #FogLockDown #ThisCantbeHappening

— PRIYANKA (@priyankachopra) December 24, 2017