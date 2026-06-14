पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच चल रहे बहुचर्चित विवाद के बीच एक नया और सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई है। प्रिंस यादव का नाम हाल ही में पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में हुए बवाल और हमले के मामले में सामने आया था तथा वह इस केस में आरोपित भी था।

शुरुआती जानकारी के अनुसार खान ग्लोबल स्टडीज में हुए विवाद और उसके बाद दर्ज प्राथमिकी के बाद से प्रिंस यादव पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए नेपाल में रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह अपने कुछ साथियों के साथ वहां एक होटल या गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। इसी दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत की परिस्थितियों को लेकर अलग-अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। कुछ सूत्र इसे गोली मारकर की गई हत्या बता रहे हैं, जबकि अन्य रिपोर्टों में मौत को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना बताया गया है।

मामले की सूचना मिलते ही प्रिंस यादव के परिजन नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। स्थानीय पुलिस ने भी घटना के बाद जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस होटल या गेस्ट हाउस में प्रिंस ठहरा हुआ था, वहां मौजूद अन्य युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

प्रिंस यादव का नाम इससे पहले वर्ष 2021 में भी खान सर की कोचिंग पर हुए कथित हमले के मामले में सामने आया था। वहीं हालिया विवाद के बाद वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नेपाल में उसकी मौजूदगी, वहां के संपर्कों और मौत से जुड़े घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है।

पटना के दो थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

उधर, पटना में इस घटना के बाद माहौल संवेदनशील माना जा रहा है। किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुए पीरबहोर और कदमकुआं थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज में हुए बवाल के मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इस मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि गिरफ्तारी की आशंका के बीच उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है। दो सुरक्षा गार्ड भी इस मामले में जेल में हैं।

कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ विवाद अब लगातार नए मोड़ ले रहा है। ऐसे में नेपाल में प्रिंस यादव की मौत ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील तथा चर्चित बना दिया है। पुलिस और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह और उससे जुड़े तथ्यों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।

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पटना में फैजल खान उर्फ खान सर के नाम से फेमस टीचर की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है, अब पटना के फायर डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें हॉस्पिटल और कोचिंग इंस्टिट्यूट को लेकर नोटिस जारी किया गया है। रविवार दोपहर फैजल खान के कोचिंग इंस्टिट्यूट ‘खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर’ में फायर ऑडिट करने के लिए फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। इस दौरान देखा गया टीम फायर सेफ्टी के लहजे से उनके कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करती नजर आई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक