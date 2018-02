रैली में पीएम करने लगे राहुल द्रविड़ की तारीफ, लोग कह रहे- अब उनके नाम पर भी वोट मांग लो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (4 फरवरी) को कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी की परिवर्तन रैली के समापन समारोह के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा विश्व विजयी अंडर-19 टीम के कोच राहुल द्रविड़ की तारीफ की। लेकिन कुछ लोगों को इसमें कुछ और ही नजर आया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब उनके नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा- ”हमारी अंडर-19 टीम ने कल (शनिवार को) विश्वकप जीता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस जीत के पीछे टीम के कोच राहुल द्रविड़ अहम कारण रहे। वह हमें ईमानदारी से काम करना और दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं।” समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रधानमंत्री की इस बात को ट्वीट किया तो लोगों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। ज्यादातर लोगों ने कहा कि पीएम मोदी अब वोट के लिए राहुल द्रविड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ”लो राहुल के नाम पर भी वोट मांग लो।”

पंकज सिन्हा ने लिखा- ”रणनीतियां बदलने के लिए मोदी जी को वोटरों से प्यार जताने की आवश्यकता है। अगर नियमित तौर पर दवा ली जाती है तो शरीर उसका प्रतिरोधी हो जाता है।” संदीप ने लिखा- ”कहीं से वोट मिल जाएं।” रेशम झा ने लिखा- शर्म आती है कि प्रधानमंत्री कन्नड़ वोटरों के नजदीक आने के लिए राहुल द्रविड़ के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ”पहले राहुल गांधी, अब राहुल द्रविड़ पे वोट।” कृपाल बिष्ट ने लिखा- ”यह देखकर हंसी आती है कि पहले राहुल गांधी और अब राहुल द्रविड़ के नाम को बेचकर वोट की राजनीति की जा रही है।”

Our U19 Cricket Team won World Cup yesterday. Their head coach Rahul Dravid was a significant factor behind this victory and this can’t be denied. He teaches us to work honestly and live for others: PM Modi in Bengaluru — ANI (@ANI) February 4, 2018

Lo rahul kei naam per bhi vote manglo — PB (@bothrapawan53) February 4, 2018

There is a need for Modi ji to woo voters by changing tactics. If the medicine is fed regularly, then the body becomes resistant to it — Pankaj Sinha (@psinha18) February 4, 2018

Hehehe illogical kahi se vote mil jaye — संदीप (@kskybf) February 4, 2018

It’s a shame prime minister using Rahul Dravid name only to make himself closer to Kannadi voter’s to gain his political mileage if he’s clear from his heart why he never recognise Pathan brothers achievements in cricket come on Mr PM don’t divide nation in pieces — resham jha (@jha_resham) February 4, 2018

pahle rahul gandhi ,ab rahul dravid pe vote. — H…(@Badnambacchan) February 4, 2018

Lol before @RG n now @RD too selling their names only for #votepolitics. — Kripal Bisht (@Kripal_Bish) February 4, 2018

बता दें कि रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने लोगों से अपील की कि राज्य के विकास के लिए भाजपा को चुनें। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए किसान प्राथमिकता में है, इसलिए उनके हितों के लिए एक किसान के बेटे बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री चुनें।

