प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के त्रिशूर स्थित गुरुवयूर श्रीकृष्ण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पीएम यहां पारंपरिक परिधान में नजर आए। पीएम ने इसके बाद तराजू पर बैठकर अपने शरीर के भार के बराबर दान दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार केरल पहुंचे हैं।

पीएम मोदी का यहां कमल के फूलों से तौला गया। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने 112 किलो कमल के फूल का इंतजाम किया था। मंदिर के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी का यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। गुरुवयूर श्रीकृष्ण मंदिर को ‘दक्षिण का द्वारका’ कहा जाता है। पीएम मोदी के यहां पहुंचने से पहले मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रधानमंत्री 9 जून को तिरुपति भी जाएंगे।

5000 हजार साल पुराना है मंदिरः केरल का गुरुवयूर मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार साल 1638 में मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण कराया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू लोग ही पूजा कर सकते हैं। यहां अन्य धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है।

इससे पहले पीएम मोदी अपने दो दिवसीय दौरे शुक्रवार शाम केरल पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर केरल के राज्यपाल पी. सदाशिवम, विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन व अन्य नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस समय केरल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल वायनाड के वोटरों का शुक्रिया कहने आए हैं।

Kerala: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Sri Krishna Temple in Guruvayur of Thrissur. pic.twitter.com/nJIH2tDW3f

— ANI (@ANI) June 8, 2019