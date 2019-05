प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पांचवें चरण के चुनाव के बीच ओडिशा का दौरा किया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने जिस पटनायक पर हमला करते रहे रविवार को ओडिशा में उन्हीं की तारीफ की। पीएम मोदी यहां चक्रवाती तूफान फणी से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे।

चक्रवाती तूफान फणी के कारण राज्य में 38 लोगों की मौत हो गई थी। इससे राज्य में भारी तबाही भी देखने को मिली थी। राज्य के हवाई सर्वे के दौरान पीएम मोदी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काम से काफी प्रभावित नजर आए। पीएम ने तूफान के बाद लोगों को राहत और मदद मुहैया कराने की व्यवस्था के लिए पटनायक की तारीफ की।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, ‘नवीन बाबू ने अच्छा प्लान किया, भारत सरकार उसमें उनके साथ रहकर सारी चीजों को आगे बढ़ाएगी।’ हवाई सर्वे को दौरान पीएम मोदी के साथ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे।

PM Narendra Modi conducts aerial survey of #Cyclonefani affected areas in Odisha. Governor Ganeshi Lal, CM Naveen Patnaik and Union Minister Dharmendra Pradhan also present pic.twitter.com/7zQQK3WpLS

