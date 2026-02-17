Katarneya Ghat Elephant Attack: उत्तर प्रदेश के कतर्नियाघाट जंगल के अंदर रविवार रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली जानवरों ने 80 साल के पुजारी सुरेश दास जो घर लौटने के बजाय उस रात के लिए एक अस्थायी शेल्टर में रुके थे की कुचल कर हत्या कर दी। दरअसल, लगभग 30 हाथियों के झुंड ने उक्त शेल्टर पर हमला कर दिया, जिससे शेल्टर तबाह हो गया। साथ ही पुजारी की भी मौत हो गई।

हाथियों ने फैला रखा है आतंक

शेल्टर पर हमला करने के बाद जानवरों ने कटियारा फॉरेस्ट आउटपोस्ट को भी घेर लिया, जिससे वहां तैनात फॉरेस्ट कर्मचारियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे हाथियों के पीछे हटने और घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त स्टाफ के मौके पर पहुंचने के बाद ही वापस लौट सके।

नेपाल-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जंगल में पिछले 48 घंटों में यह दूसरी ऐसी मौत थी, जिससे बहराइच और आस-पास के जिलों में डर फैल गया। ये सिर्फ एक बार की घटनाएं नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में, हाथियों के हमलों के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें जानवरों ने घरों को नुकसान पहुंचाया है, रहने वालों पर हमला किया है और कई गांवों में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया है।

जंगली जानवरों की मूवमेंट पर नजर

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंसानों और जानवरों के बीच आगे टकराव रोकने के लिए तुरंत एक्शन लिया है। झुंड की मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उनके रास्तों की मैपिंग की जा रही है। हालांकि, अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच जंगली जानवरों की मूवमेंट पर नजर रखने की चुनौतियों पर जोर दिया, क्योंकि हाथियों के झुंड अक्सर बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को तोड़ देते हैं, जो उन्हें रोकने के लिए बनाई गई हैं।

फॉरेस्ट अधिकारियों ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि हाल के हमलों में शामिल हाथी बॉर्डर के पास नेपाल के शुक्लाफांटा नेशनल पार्क से आए होंगे। लेकिन हाथी बार-बार बॉर्डर क्यों पार करते हैं? इस सवाल के जवाब में अधिकारियों ने कहा कि वे शायद खाना और पानी ढूंढ रहे होते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि मंदिर के पुजारी रात के लिए एक टेम्पररी शेल्टर (तस्वीर में दिख रहा है) में रुके थे, और जब हाथियों ने उस पर अटैक किया तो दबकर उनकी मौत हो गई। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) अपूर्व दीक्षित के मुताबिक, चौकी पर मौजूद स्टाफ रविवार शाम बाल-बाल बच गया। उन्होंने कहा, “पुजारी की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है।”

जंगल के पास बर्दिया गांव के रहने वाले दास, चौकी के पास एक मंदिर की देखभाल कर रहे थे। बता दें कि शनिवार को, निशानगढ़ रेंज में हाथियों के एक संदिग्ध हमले में मुन्नी देवी (47) की कथित तौर पर मौत हो गई थी। जबकि उनके दो बेटे, करण और अर्जुन घायल हो गए।

सामने आए एक वीडियो में, करण को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि वे डॉक्टर से सलाह लेने और दवा खरीदने के लिए पड़ोसी लखीमपुर खीरी में अपने घर से बहराइच गए थे। उन्होंने दावा किया कि वे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे जब उन पर हाथियों ने हमला कर दिया।

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुन्नी देवी की पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहा है। DFO दीक्षित ने कहा, “मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की सही वजह का पता चलेगा।” हमलों के बाद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल के किनारों और आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से, खासकर बॉर्डर के पास रहने वालों से, सावधान रहने की अपील की है।

टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को झुंड के मूवमेंट के बारे में बता रही हैं और उन्हें खास तौर पर रात होने के बाद खतरनाक इलाकों में जाने से सावधान कर रही हैं। हाथियों को भगाने की कोशिश में, जंगल के कर्मचारी मिर्च पाउडर लगी घास के ढेर जला रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं और तेज आवाज करने के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं।

पिछले साल भी हुए थे हमले

दिसंबर 2025 में, लखीमपुर खीरी जिले में अपने गन्ने के खेतों की रखवाली करते समय जंगली हाथियों के झुंड ने 50 साल के एक किसान को कुचलकर मार डाला था। नवंबर में, पीलीभीत जिले में एक 61 साल के किसान की लाश उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी के अंदर मिली थी। अधिकारियों को शक था कि उसे हाथी ने कुचलकर मार डाला था। अक्टूबर में एक और घटना में, पीलीभीत में हाथियों ने 32 साल के एक किसान पर हमला करके उसे घायल कर दिया था।

