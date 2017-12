VIDEO: मंदिर के पुजारी पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप, महिलाओं ने नंगा कर पीटा

उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो मथुरा जिले के धार्मिक उपनगर वृंदावन का है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को पीट रहे हैं। पीटने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में सफेद कपड़ों में दिख रहा शख्स स्थानीय मंदिर का पुजारी है। इस पुजारी पर आरोप है कि इसने गांव की ही दो लड़कियों पर बुरी नजर डाली थी और उनके साथ छेड़छाड़ की। लड़कियों के साथ पुजारी द्वारा गलत हरकत करने का मामला सामने आते ही लोग वहां पहुंच गए। लोगों ने पुजारी को घेर लिया और लाठियों से पीटा। आरोपी पुजारी को सड़क पर बिना धोती के पीटा गया। महिलाओं ने भी पुजारी पर लाठियां बरसाईं।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस घटना का वीडियो जारी किया है। वीडियो के मुताबिक पुजारी की उम्र लगभग 40 साल के करीब लग रही है। वीडियो में एक शख्स ने पुजारी को चोटी से पकड़ रखा है और महिलाएं उसपर लाठियां बरसा रही हैं। एएनआई के मुताबिक गांववालों ने पुजारी को पीटने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन कर रही है।

#WATCH A priest accused of sexually molesting girls, thrashed by women in Mathura's Vrindavan. The priest was later arrested by Police pic.twitter.com/d8Iwsr2dKR

— ANI UP (@ANINewsUP) December 27, 2017