उत्तर प्रदेश के कौशांबी के एक सरकारी कॉलेज में दो महिला शिक्षकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने 10वीं की छात्रा को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ महीनों से बच्ची के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा था। उन्होंने कहा कि बेटी ने दावा किया था कि स्कूल की शिक्षिकाओं ने उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा था। यहां तक कि इस्लाम कबूल करने और इस्लामी प्रार्थनाओं में हिस्सा लेने का भी दबाव बनाया गया था।

पुलिस ने क्या एक्शन लिया?

इस मामले में पुलिस ने दो शिक्षिकाओं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया है।

सर्किल ऑफिसर सत्येंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने खुद को हिंदू एक्टिविस्ट बताया है। उसके अनुसार, उसने अपनी बेटी के व्यवहार में कुछ बदलाव देखे थे।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी बेटी को उर्दू किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसके अलावा, कॉलेज की कुछ शिक्षिकाएं हिंदू धर्म को नकारात्मक छवि में दिखाती थीं।

क्या-क्या आरोप लगे हैं?

पिता के अनुसार, उनकी बेटी ने यह भी बताया कि स्कूल की शिक्षिकाएं कुछ पुरुषों को कॉलेज में बुलाया करती थीं। वे पुरुष कॉलेज कैंपस में घूमते रहते थे और छात्राओं पर नजर रखते थे। आरोप है कि छात्राओं की निजी जानकारी, जैसे पता, मोबाइल नंबर और धर्म आदि भी जुटाए जा रहे थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक बड़ा ग्रुप छात्रों का ब्रेनवॉश करने और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का काम कर रहा था। पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें अब धमकियां भी मिलने लगी हैं। वहीं, लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में यह पहला मामला नहीं है, जिसमें धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हों। इससे पहले भी कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं।

ये भी पढ़ें- देश में धर्मांतरण की हकीकत