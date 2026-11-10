दिवाली की रात हादसों की भी रात थी। देशभर में कहीं आग लगने की घटना तो कहीं रोड एक्सीडेंट में लोगों की जानें गईं। इस बीच यूपी के बागपत से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल, यहां पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिर में गोली मार दी। घायल अवस्था में पीड़ित को सीएचसी में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पीड़ित की हालत स्थिर है, लेकिन वह ICU में भर्ती है।

पूरी घटना रविवार रात बागपत जिले के गोपालपुर खदाना गांव की है। यहां दिवाली के मौके पर दो दिन की छुट्टी लेकर आए राष्ट्रपति भवन में तैनात अंगरक्षक सौरभ को पटाखे को लेकर हुए विवाद में गोली मार दी गई। गनीमत यह रही कि सौरभ को समय रहते अस्पताल ले जाया गया और वह बच गया।

दिवाली मनाने घर आया था सौरभ

सौरभ की तरफ के लोगों का आरोप है कि दिवाली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर हुई बहस के हिंसक हो जाने के बाद राष्ट्रपति भवन में तैनात एक बॉडीगार्ड को कथित तौर पर एक पड़ोसी ने सिर में गोली मार दी। वह अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए छुट्टी पर घर आया था।

देसी पिस्तौल से मारी गोली

पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि सौरभ अपने भाई विनीत और मिंटू के साथ पटाखे फोड़ रहा था। तभी धीरज और मोनू उर्फ ​​प्रवीण ने पटाखों पर एतराज किया। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते नौबत गोली चलाने तक पहुंच गई। धीरज और मोनू ने सौरभ के सिर में गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने देसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया।

2021 में अंगरक्षक भर्ती हुआ था सौरभ

सौरभ कि पिता की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि उनका बेटा 2021 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुआ था और राष्ट्रपति भवन में ही उसकी तैनाती है। दिवाली पर्व को लेकर सौरभ दो दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था। घटना वाली बात वह अपने भाई विनीत, मिंटू के साथ घर के बाहर गली में पटाखे चला रहा था तभी धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण ने गली में पटाखे चलाने पर गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पिस्तौल से सौरभ के सिर में गोली मार दी।

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ओडिशा के कटक में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद ड्यूटी पर तैनात एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया। यहां पढ़ें पूरी खबर…