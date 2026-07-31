राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 (महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस कानून के लागू होने की संवैधानिक प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। हालांकि, यह कानून तभी प्रभावी होगा जब महाराष्ट्र सरकार इसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेगी।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने विधेयक को राज्य सरकार के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया है। अब कानून लागू करने की तारीख तय करने का फैसला राज्य सरकार करेगी।

बजट सत्र में हुआ था पारित

महाराष्ट्र विधानसभा ने मार्च 2026 में बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया था। इसके बाद इसे विधान परिषद से भी मंजूरी मिली। फिर विधेयक राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब केवल राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होना बाकी है।

कानून में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?

महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 का उद्देश्य जबरन, धोखाधड़ी, लालच, गलत जानकारी या शादी का झांसा देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। कानून के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन जबरन, धोखे, प्रलोभन, गलत बयानी या विवाह का वादा करके कराया जाता है, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।

धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति या संस्था पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से हुआ है। धर्म परिवर्तन को लेकर माता-पिता, भाई-बहन और अन्य करीबी रिश्तेदार भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कानून के उल्लंघन पर अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है, जबकि दोबारा अपराध करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।

कानून को लेकर हुआ था राजनीतिक विवाद

जब यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, तब इसे लेकर राज्य की राजनीति में तीखी बहस हुई थी। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने इस विधेयक का समर्थन किया था। वहीं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। दूसरी ओर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने इस विधेयक का समर्थन किया था।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बजट सत्र के दौरान इस कानून का बचाव करते हुए कहा था कि इसका उद्देश्य केवल जबरन या धोखाधड़ी से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह कानून स्वेच्छा से किए गए धर्म परिवर्तन या अंतरधार्मिक विवाहों के खिलाफ नहीं है।

यह भी पढ़ें: ‘इमारतें खाली कराने के लिए जरूरत पड़े तो करें बल प्रयोग’, फड़नवीस ने दिए सख्त निर्देश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने C1 कैटेगरी की खतरनाक इमारतों को हर हाल में खाली कराने के निर्देश दिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।