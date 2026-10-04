हाथरस का जो परिवार अपने बेटे की तलाश में वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर प्रदर्शन कर रहा था उस लड़के को पुलिस ने किसी दूसरे आश्रम से खोज निकाला है। जानकारी के मुताबिक, मथुरा पुलिस ने 17 साल के अनुज चौधरी को बरसाना के किसी दूसरे आश्रम से खोज निकाला।

हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा बरामई गांव का रहने वाला एक परिवार अपने 17 साल के बेटे अनुज चौधरी को तीन महीने से ढूंढ रहा था। परिवार का आरोप था कि उनका बेटा जुलाई में प्रेमानंद महाराज के आश्रम से दीक्षा लेकर 5 दिन के लिए घर आया था और फिर उसके बाद से ही वह घर नहीं लौटा।

जुलाई से लापता था अनुज

परिजनों ने शुक्रवार को वृंदावन स्थित राधा केली कुंज आश्रम के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका बेटा इसी आश्रम में रह रहा है, लेकिन यह लोग उससे मिलने नहीं दे रहे। परिवार का आरोप था कि उनका बेटा अनुज जुलाई से लापता था और आश्रम प्रबंधन से बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

पुलिस करेगी अनुज से पूछताछ

परिजनों के इन आरोपों के बीच पुलिस ने अनुज चौधरी को बरसाना क्षेत्र के एक आश्रम से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक, अनुज से पूछताछ की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जुलाई में घर से निकलने के बाद वह कहां-कहां रहा और इतने समय तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया?