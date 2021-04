कोरोना से बचाने को लाठी लेकर सड़क पर उतर पड़ीं प्रेग्नेंट डीएसपी, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। यहां हर दिन हजारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों की जान बचाना अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। इन बिगड़ती स्थितियों को संभालने के लिए अब जिम्मेदार अफसर आगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रेग्नेंट महिला डीएसपी को भरी गर्मी में सड़कों पर उतरकर अपनी ड्यूटी करते देखा जा सकता है। वीडियो में डीएसपी लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस मानने की अपील करने में जुटी हैं। इस घटना पर लोगों ने जबरदस्त रिएक्शन भी दिए हैं।

कौन हैं प्रेग्नेंट महिला डीएसपी?: वायरल वीडियो में जो महिला डीएसपी दिखाई दे रही हैं, उनका नाम शिल्पा साहू बताया गया है। वीडियो में उन्हें एक हाथ में लाठी लिए और कोरोना से बचाव के लिए चेहरे पर शील्ड लगाए देखा जा सकता है। यह वी़डियो बस्तर जिले के दंतेवाड़ा का है। डीएसपी को लोगों से घर के अंदर रहने की अपील करते भी सुना जा सकता है।

#FrontlineWarrior DSP Shilpa Sahu is posted in #Maoist affected Bastar’s Dantewada.The police officer who is pregnant is busy on the streets under scorching sun appealing people to follow the #lockdown. Let’s salute her and follow #COVID19 protocol #SocialDistancing #MaskUpIndia pic.twitter.com/UHnSLYfKaI — Aashish (@Ashi_IndiaToday) April 20, 2021

छत्तीसगढ़ के एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दीपांशु काबरा ने ट्वीट में डीएसपी की फोटो शेयर करते हुए कहा, “तस्वीर दंतेवाड़ा DSP शिल्पा साहू की है शिल्पा गर्भावस्था के दौरान भी चिलचिलाती धूप में अपनी टीम के साथ सड़कों पर मुस्तैदी से तैनात हैं और लोगों से लॉक डाउन का पालन करने की अपील कर रही हैं।” एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव की अपील करते हुए कहा, “कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से लोगों को बचाने पुलिस इन दिनों हर संभव कोशिश कर रही है आप भी जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करें और लॉक डाउन के दौरान घर पर सुरक्षित रहें।”

डीएसपी मैडम की तारीफ कर राज्य की गलती पर पर्दा न डालें।

वर्त्तमान समय में गर्भवती महिला सरकारी सेवक उसके द्वारा कोई अनुरोध किए बिना भी वर्क फ्राॅम होम का हकदार है और आप लोग यहां मैडम से तब तक ड्यूटी कराने का सोच रहे हैं,जब तक कि वह स्वयं मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन न करें।#Shame — नि:श्रेयस (@abhishek222_742) April 20, 2021

महिला डीएसपी के सड़कों पर उतरकर ड्यूटी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद से ही उन्हें सलाम करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि, कई लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की। सनी तमोरी नाम के यूजर ने कहा, “हमें गर्व है ऐसे होनहार पुलिस अफसर पर। जय हिंद।”

एक और यूजर रवि ने कहा, “अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए हम उनकी तारीफ करते हैं। अगर सामान्य जनता समझदार है, तो वे नियमों का पालन करेंगे। लेकिन महिला डीएसपी को भी अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, मेरे हिसाब से यह उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।”

Appreciate her sense of responsibility.If general public are sensible,they would stick to norms and will follow protocol.But this lady has to ensure safety of her child to be born which in my opinion is prime responsibility. — RAVI (@Ravithyagarajan) April 20, 2021

यूजर्स ने जताई प्रेग्नेंट डीएसपी की सेहत को लेकर चिंता: एक और यूजर डॉक्टर वर्षा वरवंदकर ने लिखा, “ड्यूटी करनी बहुत अच्छी बात है, पर इस चिलचिलाती धूप में, कोविड का समय है, अपने होने वाले बच्चे के साथ अन्याय कर रही है,वो भी सिर के उपर बिना छतरी लिए, दुस्साहस कहते है इसे और छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स कम हो गई है क्या सर?”

If in matured stage,she must proceed on maternity leave,which has scientific significance for health & future impact,both upon mother & coming baby. In exceptional situation,whereas attack of virus ,is another component; she needs to consult physician/doctor, for outdoor duties. — P. DE (@PDE09942497) April 20, 2021

वहीं डॉक्टर चयनिका उनियाल ने कहा, “एक गर्भवती महिला को इस प्रकार की ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए। #COVID19 की महामारी में यह उनके और उनके होने वाले बच्चे दोनो के लिए संकटपूर्ण हो सकता है।”