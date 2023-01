Prayagraj Violence: उसने केवल भीड़ जुटाई, लोग बेकाबू हुए तो वो भाग निकला, जावेद पंप को सात माह बाद इलाहाबाद HC से जमानत

Prayagraj Violence: यूपी पुलिस ने आरोप लगाया है कि जावेद पंप ने पैगंबर मोहम्मद पर एक भाजपा नेता के विवादास्पद बयानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

Prayagraj Violence: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज हिंस के आरोपी जावेद पंप को दी जमानत। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

