Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के फाफामऊ इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज ढह गया। जिसके चलते कई मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू ऑपेरशन शुरू किया। इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए दो अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है।

जानकारी के मुताबिक, यह कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे अंसार अहमद का बताया जा रहा है। हादसे वाली जगह पहुंचे प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी कोल्ड स्टोरेज के मानकों पर सवाल उठाए हैं। इसकी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।

पीएम मोदी ने जताया दुख

इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम कार्यालय ने कहा, “उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इमारत गिरने से हुई दुर्घटना से मैं अत्यंत दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”

Deeply saddened by the mishap due to the collapse of a building in Prayagraj, Uttar Pradesh. My thoughts are with the affected people and their families in this difficult hour. May those injured recover at the earliest.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the… — PMO India (@PMOIndia) March 23, 2026

सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फाफामऊ में हुई घटना का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा घायलों के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान हुआ है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कोल्ड स्टोरेज पुराना था और उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसलिए प्रशासन को राहत और बचाव के साथ गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। यही नहीं अमोनिया की रिसाव की खबर से आसपास के गांवों में भी हड़कंप मचा हुआ है।

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