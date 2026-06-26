उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में शुक्रवार करीब 6:30 बजे एक एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। जिसके बाद टैंकर में ब्लास्ट के साथ आग लग गई। हादसे में पांच टोल कर्मचारी झुलस गए। टैंकर के ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई।
आग की लपटें 2 किमी दूर से दिखाई दे रही थी। झुलसे हुए कर्मचारी सड़क पर तड़पते दिखाई दिए। आग की लपटें देखकर टोल के दोनों तरफ बस और कारों की लंबी लाइन लग गई। अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।
गैस टैंकर में आग कोखराज पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर कोखराज-हंडिया बाईपास पर लगी, जिसे प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह 84.7 किलोमीटर लंबा नियंत्रित राजमार्ग है। इस हादसे में पांच टोलकर्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं। यह गैस टैंकर कानपुर की तरफ से वाराणसी जा रहा था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 6:30 बजे कोखराज क्षेत्र के सिरोही टोल प्लाजा पर हुआ। गैस टैंकर में लीकेज के बाद आग लगने से टैंकर अनियंत्रित हो गया और टोल बूथ से टकरा गया। गैस टैंकर के टोल बूथ से टकराने के कारण पांच टोलकर्मी आग की चपेट में आने से झुलस गए। जबकि, करीब 10 टोलकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। झुलसे पांच टोलकर्मियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हादसे की सूचना पर पुलिसकर्मी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस ने किलोमीटर क्षेत्र को बैरिकेट कराकर आवागमन रोक दिया है। घायल टोलकर्मियों की पहचान हीरामन, आलोक, कृष्ण पाल, अतुल और राजू के रूप में हुई है। कौशांबी पुलिस मामले की जांच कर रही है।
‘राम मंदिर में सब कुछ सुरक्षित है, यहां आकर देख लें’, दान विवाद पर बोले कारसेवकपुरम के संत
राम मंदिर दान विवाद पर कारसेवकपुरम के प्रभारी पुजारी ने कहा कि मंदिर में जो कुछ भी दान में आया है सब कुछ वहां रखा है, जो भी देखना चाहते हैं आकर देख सकते हैं। साकेत भवन पीठाधीश्वर सीताराम दास जी महाराज ने भी कहा कि मैं कारसेवकपुरम गया और वहां काकाभुशुंडी की पूजा होते हुए देखी। उन्होंने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की। पढ़ें पूरी खबर।