उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मंगलवार शाम को समाजवादी पार्टी के जिला सचिव पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर गई है। बताया जा रहा कि वे कुछ लोगों से बात करके लौट रहे थे तभी बाइक सवारों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

फायरिंग में पवन यादव की पीठ पर गोली लगी, जिसके बाद वे जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एसआरएन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा कि हत्या जहां हुई वहां से महज 500 मीटर दूर पर ही पुलिस थाना है।

बरौत की तरफ भागे हमलावर

मामला हंड़िया थाना क्षेत्र का है, यहां मगरांव गांव के पूर्व प्रधान और सपा के नेता पवन यादव 52 नंबर पिलर के पास शाम 6 बजे कुछ लोगों से बात करके लौट रहे थे तभी बाइक पर आए तीन युवकों में से एक ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद हमलावर बाइक से बरौत की ओर भाग गए। उनमें से दो लोग हेलमेट पहने हुए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और एक बेटा है। मंगलवार दोपहर पवन अपनी कार से हँड़िया कस्बे के कर्मनाशा मोहल्ले में किसी काम से गए थे, जहां सड़क किनारे अपना कार खड़ी की और पास स्थित एक कैफे में दो लोगों से बातचीत करने चले गए।

करीब दो घंटे बातचीत के बाद वे कैफे से बाहर निकले और अपना कार के पास पहुंचे तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनपर गोली चला दी। गोली लगते ही पवन लहुलुहान हो गए। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल छा गया।

एसआरएन अस्पताल में किया गया रेफर

सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल पवन को कस्बे के ही एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें टैगोर स्थित निजी अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद वहां के डॉक्टरों ने भी उन्हें एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ हत्या के पीछे के कारण का पता लगाने में भी जुट गई है। पुलिस ने पवन का फोन कब्जे में ले लिया है उसमें दर्ज कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य जानकारियां पुलिस खंगाल रही है।

यह भी पढ़ें: यूपीः अपने ही नाती की हत्या के आरोप में उम्र कैद काट रहे व्यक्ति ने पैरोल के दौरान पत्नी की हत्या कर दी

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कुलपहाड़ इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ अपने ही नाती की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे और पैरोल पर बाहर आए व्यक्ति ने त्रिशूल से गोदकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी कल्लन रैकवार को बुधवार को मध्य प्रदेश की सतना जेल वापस लौटना था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें