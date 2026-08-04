बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसे में यह हर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इस नतीजे ने बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के लिए एक मुश्किल भी सामने ला दी है। इस बात के साफ़ संकेत हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी का एक बड़ा सपोर्ट बेस जन सुराज पार्टी (JSP) के फाउंडर प्रशांत किशोर की तरफ चला गया है।

प्रशांत किशोर ने 64,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी लगभग 14,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा कुमारी को 46,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 98 हजार से ज़्यादा वोट मिले थे। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को तब सिर्फ़ 7,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। ऐसे में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे एक साल से भी कम समय में वोटरों की पसंद में आए बड़े बदलाव को दिखाता है।

आरजेडी की बढ़ी टेंशन

आरजेडी के लिए यह नतीजा खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि बांकीपुर, ऊंची जातियों के दबदबे वाला, शहरी चुनाव क्षेत्र और बीजेपी का पारंपरिक गढ़ होने के बावजूद, यहां यादवों और मुसलमानों की भी अच्छी-खासी आबादी है। आरजेडी के लिए यादव और मुस्लिम मुख्य वोट बैंक है।

आरजेडी के वोट शेयर में भारी गिरावट से यह चिंता बढ़ गई है कि इन वोटरों के एक हिस्से ने प्रशांत किशोर का साथ इसलिए दिया क्योंकि वह मानते है कि वह बीजेपी को हराने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

साथ ही बीजेपी की हार ने विपक्ष के अंदर इस बढ़ते विश्वास को और पक्का कर दिया है कि बीजेपी उन सीटों पर भी कमज़ोर है जिन्हें लंबे समय से अभेद्य माना जाता था। इससे BJP विरोधी ताकतों को नई ताकत मिल सकती है।

उत्तर भारत में BJP को हराया जा सकता है- सुधाकर सिंह

उपचुनाव के नतीजों पर अपनी पहली टिप्पणी में, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने BJP की हार पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि उसकी हार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नेगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा थी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, “बांकीपुर के नतीजों से यह साफ़ हो गया है कि बिहार और बाकी उत्तर भारत में BJP को हराया जा सकता है। यह दिखाता है कि सरकार की नाकामियों से लोगों में निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। BJP की परेशानियाँ और बढ़ने वाली हैं।” हालांकि सीनियर RJD नेताओं ने अकेले में माना कि इस नतीजे ने पार्टी को भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है।

एक सीनियर आरजेडी नेता ने कहा, “हमें अपने जीतने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि बांकीपुर BJP का गढ़ है। हम पिछले असेंबली चुनाव में 51,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे और सोचा था कि यह अंतर बहुत बड़ा है जिसे पाटा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा माहौल बन गया कि वोटरों ने यह नतीजा निकाला कि बीजेपी को हराना ही होगा। हां, हमारे लिए चिंता की बात यह है कि BJP को हराने की इस चाहत में, हमारे कुछ कोर वोटर्स को प्रशांत किशोर के पास बेहतर मौका दिख रहा था। लेकिन एक अच्छी बात भी है। यह जीत हमारे कैडर को यकीन दिलाएगी कि अगर वे ज़मीन पर कड़ी मेहनत करें तो BJP को उसके मज़बूत गढ़ों में भी हराया जा सकता है। हम अपनी रणनीति पर फिर से सोचेंगे और देखेंगे कि बीजेपी के खिलाफ बन रहे मोमेंटम का इस्तेमाल कैसे किया जाए।”

एनकाउंटर से बढ़ा विरोध

आरजेडी नेता के मुताबिक, एंटी-बीजेपी भावना को बढ़ाने वाली एक वजह सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हुए कई पुलिस एनकाउंटर को लेकर गुस्सा था। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि करीब एक दर्जन एनकाउंटर में यादवों और मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया गया है। मई में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर पुलिस एनकाउंटर में कुछ खास जातियों को चुनकर टारगेट करने का आरोप लगाया था, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया है।

एक आरजेडी नेता ने कहा, “एनकाउंटर को लेकर गुस्से ने कई यादव और मुस्लिम वोटरों पर असर डाला। वे किसी एक खास पार्टी के प्रति वफादार रहने के बजाय बीजेपी की हार पक्की करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे।”

RJD के एक और सीनियर पदाधिकारी ने तर्क दिया कि इस बदलाव को पार्टी के सपोर्ट बेस में स्ट्रक्चरल कमी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। नेता ने कहा, “यह एक शहरी इलाका है जहां ऊंची जाति के वोटरों का दबदबा है। एक बार जब वे प्रशांत किशोर की तरफ जाने लगे, तो हमारे कुछ वोटर भी बीजेपी को हराने की संभावना को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए उनके पीछे एकजुट हो गए। चुनाव के आखिरी दिनों में कभी-कभी ऐसा मोमेंटम बन जाता है। हमारा कोर सपोर्ट बना हुआ है। हम एक कैडर-बेस्ड पार्टी हैं जिसका गहरा संगठनात्मक नेटवर्क है। प्रशांत किशोर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। शहरी इलाकों में उनकी अपील ज़्यादा है, लेकिन बिहार में पूरे राज्य में चैलेंजर के तौर पर उभरने के लिए उन्हें आखिरकार जाति और पहचान के सवालों से निपटना होगा। यह एक ऐसी राजनीति है जिसे आरजेडी दशकों से करती आ रही है।”

बीजेपी हार को कैसे देखती है?

बीजेपी इस झटके को मानते हुए यह भी मानती है कि उपचुनाव के लंबे समय के राजनीतिक फ़ायदे हो सकते हैं। BJP के एक सीनियर नेता ने कहा, “प्रशांत किशोर का आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए बुरी खबर हो। यह उपचुनाव एक अलग बात थी जिसमें वह हमारे कुछ पुराने वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे। हम उन्हें वापस लाने के लिए काम करेंगे। लंबे समय में, उनकी पार्टी के एंटी-BJP वोटों को बांटने की ज़्यादा संभावना है।”

बीजेपी के अंदर नेताओं ने हार की वजह लोकल और राजनीतिक वजहों को बताया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि UGC के प्रस्तावित इक्विटी नियमों को लेकर ऊंची जाति के वोटरों में नाराज़गी, जंतर-मंतर पर कथित परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बाद युवाओं में बढ़ी नाराज़गी के साथ मेल खाती है। पटना में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी नेताओं ने पार्टी के आखिरी समय में उम्मीदवार बदलने की ओर भी इशारा किया, जिससे उसे एक जाने-माने स्थानीय चेहरे का फ़ायदा नहीं मिला और माना कि चुनाव क्षेत्र में सालों के दबदबे के बाद अब लोग बेफिक्र हो गए थे।

PK के सामने लालू और नीतीश की जमानत जब्त, सम्मानजनक वोट तक नहीं मिले

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जता था लेकिन यहां प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत दर्ज की। इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, हालांकि इनमें से सिर्फ तीन ही अपनी जमानत बचा सके।