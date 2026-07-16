बिहार के बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत गरम है। बुधवार को केसी सिन्हा समेत चार नेताओं के जनसुराज छोड़ने के एक दिन बाद आज यानी गुरुवार को राजधानी पटना में प्रशांत किशोर का पोस्टर लगाया गया है।

पोस्टर में लिखा है, “केसी सिन्हा तो सिर्फ झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। इनको वोट नहीं, नोट चाहिए।”

इसके बाद पोस्टर के नीचे सौजन्य: ‘बांकीपुर की जनता’ लिखा है। प्रशांत किशोर को पोस्टर में टोपी और गमछा पहने हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

इससे पहले बुधवार को प्रशांत किशोर का बड़ा झटका लगा, जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के बांकीपुर से उम्मीदवार रहे प्रो. केसी सिन्हा ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रो. केसी सिन्हा के साथ जन सुराज के कई प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए।

Patna, Bihar: Posters targeting Jan Suraaj Party candidate Prashant Kishor have appeared at several locations in Patna ahead of the Bankipur Assembly by-election. The posters refer to Jan Suraaj as "Dhan Suraaj" and feature caricatures of the party and its leadership. pic.twitter.com/8rN1qjG8lU — IANS (@ians_india) July 16, 2026

दीघा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हुए।

भाजपा में शामिल होने के बाद गोपाल सिंह ने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई अहंकारी व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता। प्रशांत किशोर के पास कोई विजन नहीं है।

दीघा से जन सुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि उनका राजनीतिक भविष्य अब बीजेपी के साथ ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अब वह यहां से कही नहीं जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जनसुराज के कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। ये सभी लोग पूरी मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे और संगठन को और मजबूत बनाएंगे।

बांकीपुर उपचुनाव 30 जुलाई को होगा। यहां भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से है। भाजपा के पांच बार के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर उपचुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का भाजपा के सबसे मजबूत शहरी गढ़ों में से एक में चुनावी पदार्पण है। भाजपा 1995 से इस सीट पर काबिज है।

बांकीपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवी गिरफ्तार

बिहार पुलिस ने बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की पार्टी जन शक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्म है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है। पढ़ें पूरी खबर।



